Hélio dos Anjos comenta situação do Paysandu e diz que time ‘paga o preço’ por decisões da diretoria Ex-treinador bicolor, que subiu à Série B com o Náutico-PE recentemente, ele lamentou o momento do Papão e disse que o time terá que se planejar bem para 2026 O Liberal 22.10.25 10h10 Técnico deixou o Papão em 2024, em meio a Série B (Jorge Luís Totti/Paysandu) Com o acesso à Série B recém-conquistado pelo Náutico-PE, o treinador Hélio dos Anjos concedeu uma entrevista ao canal no YouTube Fala, Abner, do jornalista do Grupo Liberal Abner Luís, na última terça-feira (21), e falou sobre a atual situação do Paysandu. No bate-papo, o ex-técnico bicolor afirmou que o clube está “pagando o preço” por decisões tomadas pela diretoria. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu "Baseado na virada do ano, em algumas decisões que a gente viu de longe, [o clube] está pagando o preço. Isso é natural, sabe? Está pagando o preço", afirmou o treinador. O técnico criticou a forma como a sua saída do time foi tratada - que resultou em um processo judicial de mais de R$ 2 milhões. Apesar de destacar a boa relação que tinha com o atual presidente do Paysandu, Roger Aguilera, Hélio disse que, dentro do clube, havia muita gente que não entendia de futebol tomando decisões. VEJA MAIS UFMG: chances de rebaixamento do Paysandu beiram 100% após empate na Série B Última vitória do Papão na competição aconteceu há quatro rodadas; desde então, foram dois empates e duas derrotas. Após ano dramático, presidente quer que Paysandu se torne SAF: 'modelo de gestão não dá mais certo' Roger Aguilera revelou que a SAF do clube foi estimada em R$ 300 milhões e destacou que o modelo prevê participação de investidores Ídolo bicolor critica atuação do Paysandu e dispara contra dois jogadores após empate na Série B Ao analisar a partida, Vanderson não poupou palavras ao comentar a postura da equipe em campo, destacando negativamente dois jogadores "O Roger é um menino maravilhoso, bom, conheço o pai, era uma pessoa com quem eu estava diariamente. E ele pegou um clube que é a paixão dele, da família, grandes serviços prestados, mas, infelizmente, são decisões, né [sic]. Eu acho que, em muitos momentos, por tudo que me contam, o clube ficou na mão de pessoas que não entendem nada de futebol", apontou. "O que um advogado que nunca entrou no meio do futebol entende de futebol para ir para a frente do grupo, para conversar sobre bicho, para discutir ambiente de vestiário? O treinador no Paysandu tem que trancar a porta, tem que ter a chave... Fui questionado, fui cobrado, criticado, mas, graças a Deus, enquanto eu estive lá, as decisões eram minhas. As decisões eram minhas e deu o resultado", completou o técnico, lembrando que, sob o seu comando na última passagem, conquistou o acesso à Segundona, o Parazão e o título da Copa Verde. Atualmente, o Papão é o último colocado da tabela e tem 99,86% de chance de ser rebaixado. Com uma campanha ruim, o time conquistou, até o momento, apenas 27 pontos. A equipe ainda não está rebaixada, mas precisa vencer as próximas cinco partidas que restam. Ainda na entrevista, Hélio afirmou que o Paysandu precisará fazer um bom planejamento para 2026, porque, em caso de rebaixamento, a Série C evoluiu e não será uma competição fácil. "Eu acho que o Paysandu vai ter que fazer uma reflexão muito grande, porque a perda de valores de uma Série B para uma Série C é muito grande. Eu acho que alguns problemas deste ano vão refletir no próximo e no outro ano. A Série C está muito superior à fase que teve o acesso do Paysandu e que teve o próprio acesso do Remo. Tecnicamente, competitividade, o nível de jogadores... está muito superior. Todo ano vai dificultando mais", destacou o treinador. Além disso, Hélio também deu mais detalhes sobre o processo judicial que moveu contra o clube após a sua saída. Segundo o treinador, o Paysandu perdeu em segunda instância, e o caso segue na Justiça. "Após a minha demissão, ninguém conversou comigo. Eu tentei de todas as formas que não acontecesse [o processo]. Tínhamos números, eu mostrei. Todo mundo dividia aquele valor, mas apareceu um chefe do departamento jurídico e colocou para o clube que quem tinha que pagar tudo era eu, e nós tivemos que ir para a Justiça. A conta, que era R$ 1,3 milhão, agora... e outra coisa que eu lamento: ninguém falou que eu ganhei na segunda instância. Agora tem 30 dias que eu não sei de mais nada, porque eu não me preocupo com isso. Eu tenho uma advogada para trabalhar", concluiu Hélio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu série b hélio dos anjos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Hélio dos Anjos comenta situação do Paysandu e diz que time ‘paga o preço’ por decisões da diretoria Ex-treinador bicolor, que subiu à Série B com o Náutico-PE recentemente, ele lamentou o momento do Papão e disse que o time terá que se planejar bem para 2026 22.10.25 10h10 Futebol Ídolo bicolor critica atuação do Paysandu e dispara contra dois jogadores após empate na Série B Ao analisar a partida, Vanderson não poupou palavras ao comentar a postura da equipe em campo, destacando negativamente dois jogadores 21.10.25 17h46 Futebol Após ano dramático, presidente quer que Paysandu se torne SAF: 'modelo de gestão não dá mais certo' Roger Aguilera revelou que a SAF do clube foi estimada em R$ 300 milhões e destacou que o modelo prevê participação de investidores 21.10.25 12h34 Futebol Destaque do Paysandu, Garcez deve ficar de fora do jogo contra o Avaí-SC; entenda Jogador está no Bicola por meio de empréstimo do Leão da Ilha 21.10.25 11h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Delegação do Remo visita a Basílica-Santuário de Nazaré e azulinos pedem bênçãos ao clube O grupo esteve com a Imagem Peregrina da Rainha da Amazônia nessa terça-feira (21). Na sexta-feira (24), o time enfrenta o Cuiabá e busca o acesso à Série A 22.10.25 8h03 Futebol Ídolo bicolor critica atuação do Paysandu e dispara contra dois jogadores após empate na Série B Ao analisar a partida, Vanderson não poupou palavras ao comentar a postura da equipe em campo, destacando negativamente dois jogadores 21.10.25 17h46 SÉRIE B Remo tem vantagem sobre o Cuiabá e só perdeu no ‘Cuiabaço’; veja o retrospecto! Leão venceu dois dos sete confrontos contra o Dourado, mas a virada de 2015, na final da Copa Verde, ainda marca o torcedor azulino 21.10.25 18h11 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (22/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertados e Série A do Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 22.10.25 7h00