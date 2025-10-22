Hélio dos Anjos comenta situação do Paysandu e diz que time ‘paga o preço’ por decisões da diretoria

Com o acesso à Série B recém-conquistado pelo Náutico-PE, o treinador Hélio dos Anjos concedeu uma entrevista ao canal no YouTube Fala, Abner, do jornalista do Grupo Liberal Abner Luís, na última terça-feira (21), e falou sobre a atual situação do Paysandu. No bate-papo, o ex-técnico bicolor afirmou que o clube está “pagando o preço” por decisões tomadas pela diretoria.

"Baseado na virada do ano, em algumas decisões que a gente viu de longe, [o clube] está pagando o preço. Isso é natural, sabe? Está pagando o preço", afirmou o treinador.

O técnico criticou a forma como a sua saída do time foi tratada - que resultou em um processo judicial de mais de R$ 2 milhões. Apesar de destacar a boa relação que tinha com o atual presidente do Paysandu, Roger Aguilera, Hélio disse que, dentro do clube, havia muita gente que não entendia de futebol tomando decisões.

"O Roger é um menino maravilhoso, bom, conheço o pai, era uma pessoa com quem eu estava diariamente. E ele pegou um clube que é a paixão dele, da família, grandes serviços prestados, mas, infelizmente, são decisões, né [sic]. Eu acho que, em muitos momentos, por tudo que me contam, o clube ficou na mão de pessoas que não entendem nada de futebol", apontou.

"O que um advogado que nunca entrou no meio do futebol entende de futebol para ir para a frente do grupo, para conversar sobre bicho, para discutir ambiente de vestiário? O treinador no Paysandu tem que trancar a porta, tem que ter a chave... Fui questionado, fui cobrado, criticado, mas, graças a Deus, enquanto eu estive lá, as decisões eram minhas. As decisões eram minhas e deu o resultado", completou o técnico, lembrando que, sob o seu comando na última passagem, conquistou o acesso à Segundona, o Parazão e o título da Copa Verde.

Atualmente, o Papão é o último colocado da tabela e tem 99,86% de chance de ser rebaixado. Com uma campanha ruim, o time conquistou, até o momento, apenas 27 pontos. A equipe ainda não está rebaixada, mas precisa vencer as próximas cinco partidas que restam. Ainda na entrevista, Hélio afirmou que o Paysandu precisará fazer um bom planejamento para 2026, porque, em caso de rebaixamento, a Série C evoluiu e não será uma competição fácil.

"Eu acho que o Paysandu vai ter que fazer uma reflexão muito grande, porque a perda de valores de uma Série B para uma Série C é muito grande. Eu acho que alguns problemas deste ano vão refletir no próximo e no outro ano. A Série C está muito superior à fase que teve o acesso do Paysandu e que teve o próprio acesso do Remo. Tecnicamente, competitividade, o nível de jogadores... está muito superior. Todo ano vai dificultando mais", destacou o treinador.

Além disso, Hélio também deu mais detalhes sobre o processo judicial que moveu contra o clube após a sua saída. Segundo o treinador, o Paysandu perdeu em segunda instância, e o caso segue na Justiça.

"Após a minha demissão, ninguém conversou comigo. Eu tentei de todas as formas que não acontecesse [o processo]. Tínhamos números, eu mostrei. Todo mundo dividia aquele valor, mas apareceu um chefe do departamento jurídico e colocou para o clube que quem tinha que pagar tudo era eu, e nós tivemos que ir para a Justiça. A conta, que era R$ 1,3 milhão, agora... e outra coisa que eu lamento: ninguém falou que eu ganhei na segunda instância. Agora tem 30 dias que eu não sei de mais nada, porque eu não me preocupo com isso. Eu tenho uma advogada para trabalhar", concluiu Hélio.