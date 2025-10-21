Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Após ano dramático, presidente quer que Paysandu se torne SAF: 'modelo de gestão não dá mais certo'

Roger Aguilera revelou que a SAF do clube foi estimada em R$ 300 milhões e destacou que o modelo prevê participação de investidores

Pedro Garcia
fonte

Roger Aguilera desabafou sobre o atual momento do clube e afirmou que o modelo de gestão do time bicolor não dá mais certo (Matheus Vieira/Paysandu)

Durante uma participação no canal do YouTube “Fala Abner!”, o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, desabafou sobre o atual momento do clube e afirmou que o modelo de gestão do time bicolor não dá mais certo, enfatizando a necessidade de implantação de um modelo de SAF. Ele citou como exemplos o Bahia, adquirido pelo Grupo City, e o Botafogo, comprado pelo americano John Textor, mencionando a transformação desses clubes após a adoção do modelo de SAF.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

“O Paysandu tem que fazer uma SAF. A gente vai continuar nesse modelo de gestão que a gente sabe que não vai dar certo. Precisamos achar um grupo sério: olha o Bahia, cara, todo ano era a mesma história e hoje é outro patamar. O Botafogo, que é um time tradicional, ninguém imaginava que iria ganhar um Brasileiro e uma Libertadores no mesmo ano”, disse Roger.

VEJA MAIS

image Destaque do Paysandu, Garcez deve ficar de fora do jogo contra o Avaí-SC; entenda
Jogador está no Bicola por meio de empréstimo do Leão da Ilha

image Com empate, Paysandu completa 30 rodadas no Z-4 e fica mais próximo do rebaixamento
Time bicolor soma apenas 27 pontos e permanece em último lugar na tabela de classificação da Série B

Roger também falou sobre o nível de dificuldade desta edição da Série B e contou quais foram os principais desafios que enfrentou durante o primeiro ano no comando do Paysandu. O presidente afirmou que acatar a decisão do ex-executivo de futebol, Felipe Albuquerque, de montar um elenco enxuto prejudicou o Papão. Além disso, mencionou que as dívidas deixadas pela gestão de Mauricio Ettinger comprometeram o orçamento do time para o ano de 2025.

“É uma Série B muito nivelada, mediana, e era um ano em que até poderíamos brigar por mais. Eu acho que o elenco enxuto pesou muito também. No início do ano, você pode ver que muitos jogadores saíram. Estava num momento de indefinição e muitos não queriam vir. Porque a situação financeira é complicada e o torcedor tem o direito de cobrar sempre. Mesmo sendo a maior arrecadação da história, o clube teve um déficit muito grande. A maior parte dessa arrecadação já estava comprometida por causa do ano passado. Coisa de R$ 20 milhões arrecadados foram usados para pagar contas de 2024.”

O dirigente revelou que a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Paysandu foi avaliada em R$ 300 milhões, valor que considera apenas o departamento de futebol. Essa avaliação se deve ao fato de que um dos modelos de negócio estudados prevê o desmembramento das áreas do clube e a divisão de porcentagem com o comprador.

“A SAF do Paysandu é R$ 300 milhões. A gente fez o valuation dela junto com uma empresa e deu esses 300 milhões. O futebol, é claro, pois tu desmembra do resto. E aí tem vários modelos de SAF, com o clube tendo 20%, etc.”, concluiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

paysandu

paysandu

Série B

Paysandu SAF

SAF
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Após ano dramático, presidente quer que Paysandu se torne SAF: 'modelo de gestão não dá mais certo'

Roger Aguilera revelou que a SAF do clube foi estimada em R$ 300 milhões e destacou que o modelo prevê participação de investidores

21.10.25 12h34

Futebol

Destaque do Paysandu, Garcez deve ficar de fora do jogo contra o Avaí-SC; entenda

Jogador está no Bicola por meio de empréstimo do Leão da Ilha

21.10.25 11h45

Futebol

Com empate, Paysandu completa 30 rodadas no Z-4 e fica mais próximo do rebaixamento

Time bicolor soma apenas 27 pontos e permanece em último lugar na tabela de classificação da Série B

21.10.25 10h18

Alô Série C

UFMG: chances de rebaixamento do Paysandu beiram 100% após empate na Série B

Última vitória do Papão na competição aconteceu há quatro rodadas; desde então, foram dois empates e duas derrotas.

21.10.25 10h11

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Alô Série C

UFMG: chances de rebaixamento do Paysandu beiram 100% após empate na Série B

Última vitória do Papão na competição aconteceu há quatro rodadas; desde então, foram dois empates e duas derrotas.

21.10.25 10h11

PAYSANDU

Ricardo Gluck Paul é confirmado como novo presidente do Paysandu

Mandatário será empossado oficialmente em janeiro, mas já atua no planejamento para o biênio 2019-2020

21.10.25 0h05

EMPATE

Márcio Fernandes critica recuo do Paysandu após virada: 'É difícil'

Após mais um empate com sabor de derrota, técnico admite que o time sente emocionalmente durante os jogos, mas decisão de recuar no segundo tempo gera contradição e críticas.

20.10.25 22h38

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões, Copa Sulamericana e Série A argentina movimentam o futebol nesta terça-feira

21.10.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda