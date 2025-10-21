Após ano dramático, presidente quer que Paysandu se torne SAF: 'modelo de gestão não dá mais certo' Roger Aguilera revelou que a SAF do clube foi estimada em R$ 300 milhões e destacou que o modelo prevê participação de investidores Pedro Garcia 21.10.25 12h34 Roger Aguilera desabafou sobre o atual momento do clube e afirmou que o modelo de gestão do time bicolor não dá mais certo (Matheus Vieira/Paysandu) Durante uma participação no canal do YouTube “Fala Abner!”, o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, desabafou sobre o atual momento do clube e afirmou que o modelo de gestão do time bicolor não dá mais certo, enfatizando a necessidade de implantação de um modelo de SAF. Ele citou como exemplos o Bahia, adquirido pelo Grupo City, e o Botafogo, comprado pelo americano John Textor, mencionando a transformação desses clubes após a adoção do modelo de SAF. Destaque do Paysandu, Garcez deve ficar de fora do jogo contra o Avaí-SC; entenda Jogador está no Bicola por meio de empréstimo do Leão da Ilha Com empate, Paysandu completa 30 rodadas no Z-4 e fica mais próximo do rebaixamento Time bicolor soma apenas 27 pontos e permanece em último lugar na tabela de classificação da Série B Roger também falou sobre o nível de dificuldade desta edição da Série B e contou quais foram os principais desafios que enfrentou durante o primeiro ano no comando do Paysandu. O presidente afirmou que acatar a decisão do ex-executivo de futebol, Felipe Albuquerque, de montar um elenco enxuto prejudicou o Papão. Além disso, mencionou que as dívidas deixadas pela gestão de Mauricio Ettinger comprometeram o orçamento do time para o ano de 2025. “É uma Série B muito nivelada, mediana, e era um ano em que até poderíamos brigar por mais. Eu acho que o elenco enxuto pesou muito também. No início do ano, você pode ver que muitos jogadores saíram. Estava num momento de indefinição e muitos não queriam vir. Porque a situação financeira é complicada e o torcedor tem o direito de cobrar sempre. Mesmo sendo a maior arrecadação da história, o clube teve um déficit muito grande. A maior parte dessa arrecadação já estava comprometida por causa do ano passado. Coisa de R$ 20 milhões arrecadados foram usados para pagar contas de 2024." O dirigente revelou que a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Paysandu foi avaliada em R$ 300 milhões, valor que considera apenas o departamento de futebol. Essa avaliação se deve ao fato de que um dos modelos de negócio estudados prevê o desmembramento das áreas do clube e a divisão de porcentagem com o comprador. "A SAF do Paysandu é R$ 300 milhões. A gente fez o valuation dela junto com uma empresa e deu esses 300 milhões. O futebol, é claro, pois tu desmembra do resto. E aí tem vários modelos de SAF, com o clube tendo 20%, etc.", concluiu. 