Com empate, Paysandu completa 30 rodadas no Z-4 e fica mais próximo do rebaixamento Time bicolor soma apenas 27 pontos e permanece em último lugar na tabela de classificação da Série B O Liberal 21.10.25 10h18 Papão somou apenas um ponto e chegou a 27 (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu empatou com a Ferroviária-SP na última segunda-feira (20) e somou apenas mais um ponto na Série B. Com isso, o time bicolor segue na lanterna do campeonato e completa 30 rodadas na zona de rebaixamento, já que, em toda a disputa, a equipe ficou de fora do Z-4 em apenas três oportunidades. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O duelo contra a Locomotiva terminou empatado em 2 a 2. O Papão vencia o jogo até os 25 minutos do segundo tempo, quando levou o empate. Com isso, o time bicolor permanece na 20ª posição, com 27 pontos. Em todo o campeonato, o Paysandu ficou fora da zona de rebaixamento em apenas três rodadas: na primeira, quando fechou na 14ª colocação, e nas 17ª e 18ª, quando ocupou o 16º lugar. VEJA MAIS Márcio Fernandes critica recuo do Paysandu após virada: 'É difícil' Após mais um empate com sabor de derrota, técnico admite que o time sente emocionalmente durante os jogos, mas decisão de recuar no segundo tempo gera contradição e críticas. Paysandu vira, mas recua, cede empate e segue a passos largos rumo à Série C 2026 Depois de sair atrás, o time bicolor reagiu com Thiago Heleno e Wendel e virou ainda no primeiro tempo, mas abdicou do ataque na etapa final Rossi: chegou falando em Série A, mas pode ser rebaixado com o Paysandu e ter contrato rescindido Jogador de 32 anos pode estar de saída do Papão; ele ficou de fora das últimas duas partidas do clube por opção técnica Com o resultado nada bom, o Bicola diminuiu em apenas um ponto a distância para o primeiro time fora do Z-4, o Athletic-MG, que perdeu para o Remo no último sábado (18) e tem 37 pontos. Mas, entre as equipes, estão o Amazonas-AM, com 32, e o Volta Redonda-RJ e o Botafogo-SP, com 34 cada. Matematicamente, o Bicola ainda não está rebaixado, já que restam cinco jogos para o fim do campeonato - ou seja, 15 pontos em disputa. Mas, sem a vitória, as chances de rebaixamento do time bicolor seguem altíssimas. Conforme análise feita pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Paysandu tem 99,86% de probabilidade de cair. O Bicola faz uma campanha apática na Série B. Cheio de problemas dentro e fora de campo, em 33 jogos, a equipe venceu apenas cinco, empatou 12 e perdeu 16. Na próxima rodada, o Papão recebe o Avaí-SC. A partida será no sábado (25), às 18h30, na Curuzu. O duelo pode ser decisivo para a permanência da equipe na Segundona. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol série b paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Com empate, Paysandu completa 30 rodadas no Z-4 e fica mais próximo do rebaixamento Time bicolor soma apenas 27 pontos e permanece em último lugar na tabela de classificação da Série B 21.10.25 10h18 Alô Série C UFMG: chances de rebaixamento do Paysandu beiram 100% após empate na Série B Última vitória do Papão na competição aconteceu há quatro rodadas; desde então, foram dois empates e duas derrotas. 21.10.25 10h11 EMPATE Márcio Fernandes critica recuo do Paysandu após virada: 'É difícil' Após mais um empate com sabor de derrota, técnico admite que o time sente emocionalmente durante os jogos, mas decisão de recuar no segundo tempo gera contradição e críticas. 20.10.25 22h38 SÉRIE B Paysandu vira, mas recua, cede empate e segue a passos largos rumo à Série C 2026 Depois de sair atrás, o time bicolor reagiu com Thiago Heleno e Wendel e virou ainda no primeiro tempo, mas abdicou do ataque na etapa final 20.10.25 21h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Copa Sulamericana e Série A argentina movimentam o futebol nesta terça-feira 21.10.25 7h00 PAYSANDU Ricardo Gluck Paul é confirmado como novo presidente do Paysandu Mandatário será empossado oficialmente em janeiro, mas já atua no planejamento para o biênio 2019-2020 21.10.25 0h05 Alô Série C UFMG: chances de rebaixamento do Paysandu beiram 100% após empate na Série B Última vitória do Papão na competição aconteceu há quatro rodadas; desde então, foram dois empates e duas derrotas. 21.10.25 10h11 EMPATE Márcio Fernandes critica recuo do Paysandu após virada: 'É difícil' Após mais um empate com sabor de derrota, técnico admite que o time sente emocionalmente durante os jogos, mas decisão de recuar no segundo tempo gera contradição e críticas. 20.10.25 22h38