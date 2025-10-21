Com empate, Paysandu completa 30 rodadas no Z-4 e fica mais próximo do rebaixamento

O Paysandu empatou com a Ferroviária-SP na última segunda-feira (20) e somou apenas mais um ponto na Série B. Com isso, o time bicolor segue na lanterna do campeonato e completa 30 rodadas na zona de rebaixamento, já que, em toda a disputa, a equipe ficou de fora do Z-4 em apenas três oportunidades.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O duelo contra a Locomotiva terminou empatado em 2 a 2. O Papão vencia o jogo até os 25 minutos do segundo tempo, quando levou o empate. Com isso, o time bicolor permanece na 20ª posição, com 27 pontos.

Em todo o campeonato, o Paysandu ficou fora da zona de rebaixamento em apenas três rodadas: na primeira, quando fechou na 14ª colocação, e nas 17ª e 18ª, quando ocupou o 16º lugar.

VEJA MAIS

Com o resultado nada bom, o Bicola diminuiu em apenas um ponto a distância para o primeiro time fora do Z-4, o Athletic-MG, que perdeu para o Remo no último sábado (18) e tem 37 pontos. Mas, entre as equipes, estão o Amazonas-AM, com 32, e o Volta Redonda-RJ e o Botafogo-SP, com 34 cada.

Matematicamente, o Bicola ainda não está rebaixado, já que restam cinco jogos para o fim do campeonato - ou seja, 15 pontos em disputa.

Mas, sem a vitória, as chances de rebaixamento do time bicolor seguem altíssimas. Conforme análise feita pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Paysandu tem 99,86% de probabilidade de cair.

O Bicola faz uma campanha apática na Série B. Cheio de problemas dentro e fora de campo, em 33 jogos, a equipe venceu apenas cinco, empatou 12 e perdeu 16.

Na próxima rodada, o Papão recebe o Avaí-SC. A partida será no sábado (25), às 18h30, na Curuzu. O duelo pode ser decisivo para a permanência da equipe na Segundona.