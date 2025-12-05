Capa Jornal Amazônia
Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão

Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense

Perema vai defender o Amazônia Independente (Igor Mota / O Liberal)

O Campeonato Paraense de 2026 começa no mês de janeiro e os clubes já estão no mercado buscando reforçar o elenco para a disputa. Um dos clubes que retornou à elite do Parazão é o Amazônia Independente, que subiu de divisão e terá como zagueiro no Paraense 2026 um velho conhecido da torcida do Paysandu.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O zagueiro Perema, de 33 anos, que conquistou vários títulos com a camisa do Paysandu, retorna ao futebol paraense e irá defender as cores do Amazônia Independente. O anúncio da chegada do jogador foi feita pelo Walter Lima, presidente e técnico do Amazônia, em seu perfil no Facebook.

image Perema conquistou a Copa Verde pelo Papão (Jorge Luiz / Paysandu)

Perema é natural de Santarém (PA) e iniciou a carreira no São Francisco (PA). No Pará, o jogador teve passagens pelo Águia de Marabá e São Raimundo. Ele também defendeu as equipes do Duque de Caxias-RJ e Portuguesa-SP, antes de assinar contrato com o Paysandu na temporada 2017.

Com a camisa do Papão, Perema disputou cinco temporadas e esteve em campo em 173 jogos, além de ter marcado sete gols. Pelo Paysandu o zagueiro também levantou taças e conquistou três títulos do Campeonato Paraense (2017, 2020 e 2021), além de uma Copa Verde (2018).

Perema deixou o Paysandu em 2021 e fechou contrato com o Concódia-SC, em 2022. O atleta também teve passagens pelo Floresta-CE, Náutico-PE e Aparecidense-GO.

