Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense O Liberal 05.12.25 12h56 Perema vai defender o Amazônia Independente (Igor Mota / O Liberal) O Campeonato Paraense de 2026 começa no mês de janeiro e os clubes já estão no mercado buscando reforçar o elenco para a disputa. Um dos clubes que retornou à elite do Parazão é o Amazônia Independente, que subiu de divisão e terá como zagueiro no Paraense 2026 um velho conhecido da torcida do Paysandu. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O zagueiro Perema, de 33 anos, que conquistou vários títulos com a camisa do Paysandu, retorna ao futebol paraense e irá defender as cores do Amazônia Independente. O anúncio da chegada do jogador foi feita pelo Walter Lima, presidente e técnico do Amazônia, em seu perfil no Facebook. VEJA MAIS Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões Paysandu define pré-temporada em Belém com regime de concentração De acordo com o clube, período de descanso da equipe ocorrerá no hotel que fica no estádio da Curuzu. Bryan Borges se despede do Paysandu após duas temporadas e quatro títulos Lateral-direito anuncia saída nas redes sociais, relembra conquistas, lamenta o rebaixamento de 2025 e encerra passagem com 81 jogos pelo clube Perema conquistou a Copa Verde pelo Papão (Jorge Luiz / Paysandu) Perema é natural de Santarém (PA) e iniciou a carreira no São Francisco (PA). No Pará, o jogador teve passagens pelo Águia de Marabá e São Raimundo. Ele também defendeu as equipes do Duque de Caxias-RJ e Portuguesa-SP, antes de assinar contrato com o Paysandu na temporada 2017. Com a camisa do Papão, Perema disputou cinco temporadas e esteve em campo em 173 jogos, além de ter marcado sete gols. Pelo Paysandu o zagueiro também levantou taças e conquistou três títulos do Campeonato Paraense (2017, 2020 e 2021), além de uma Copa Verde (2018). Perema deixou o Paysandu em 2021 e fechou contrato com o Concódia-SC, em 2022. O atleta também teve passagens pelo Floresta-CE, Náutico-PE e Aparecidense-GO.