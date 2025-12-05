Paysandu define pré-temporada em Belém com regime de concentração De acordo com o clube, período de descanso da equipe ocorrerá no hotel que fica no estádio da Curuzu. Caio Maia 05.12.25 12h33 O Paysandu definiu a programação completa da pré-temporada de equipe masculina profissional. O início das atividades está marcado para a terça-feira, 16 de dezembro, com a apresentação de atletas e comissão técnica no Estádio da Curuzu, e se estenderá até a véspera da estreia do time no Parazão 2026, previsto para 24 de janeiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Na manhã do dia 16 de dezembro, os atletas e integrantes da comissão técnica realizarão avaliações clínicas, fisioterápicas e físicas. Serão feitos também exames médicos e laboratoriais, conforme os procedimentos exigidos pela Diretoria de Saúde do clube. VEJA MAIS Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores Bryan Borges se despede do Paysandu após duas temporadas e quatro títulos Lateral-direito anuncia saída nas redes sociais, relembra conquistas, lamenta o rebaixamento de 2025 e encerra passagem com 81 jogos pelo clube Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF. Após a conclusão de todos os procedimentos de saúde, os trabalhos serão divididos entre o Estádio da Curuzu e o Centro de Treinamento Raul Aguilera. O período de descanso da equipe ocorrerá no hotel do clube. A programação prevê recesso para as comemorações de Natal, nos dias 24 e 25 de dezembro. Haverá também uma pausa para o Réveillon, nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, permitindo que a equipe descanse. O elenco retoma os treinos na tarde do dia 2 de janeiro de 2026 e permanecerá concentrado a partir dessa data. A concentração se manterá até a realização da primeira partida oficial do ano, marcando o início da temporada. Sem viagem Essa é a segunda vez que o Paysandu opta por não viajar para realizar a pré-temporada. A última vez que o Papão utilizou estruturas fora de Belém para a preparação foi em 2024, quando passou alguns dias em Barcarena. Na ocasião, o clube realizou um amistoso contra uma seleção local. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia paysandu pré-temporada COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol MPPA notifica Paysandu para explicar possíveis irregularidades financeiras e contábeis A representação encaminhada tem como ponto central a suposta ausência de prestação de contas das verbas de patrocínio recebidas entre 2021 e 2024 05.12.25 15h40 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense 05.12.25 12h56 Futebol Paysandu define pré-temporada em Belém com regime de concentração De acordo com o clube, período de descanso da equipe ocorrerá no hotel que fica no estádio da Curuzu. 05.12.25 12h33 Futebol Bryan Borges se despede do Paysandu após duas temporadas e quatro títulos Lateral-direito anuncia saída nas redes sociais, relembra conquistas, lamenta o rebaixamento de 2025 e encerra passagem com 81 jogos pelo clube 04.12.25 16h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira e Remo não entram em acordo, e Cuca é o favorito para o cargo; saiba detalhes Segundo as informações de Carlos Ferreira e Michel Anderson, o treinador é bem avaliado pela alta cúpula remista. 05.12.25 11h29 FUTEBOL Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF. 04.12.25 15h12 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 FUTEBOL Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. 05.12.25 12h34