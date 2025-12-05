Capa Jornal Amazônia
Paysandu define pré-temporada em Belém com regime de concentração

De acordo com o clube, período de descanso da equipe ocorrerá no hotel que fica no estádio da Curuzu.

Caio Maia

O Paysandu definiu a programação completa da pré-temporada de equipe masculina profissional. O início das atividades está marcado para a terça-feira, 16 de dezembro, com a apresentação de atletas e comissão técnica no Estádio da Curuzu, e se estenderá até a véspera da estreia do time no Parazão 2026, previsto para 24 de janeiro.

Na manhã do dia 16 de dezembro, os atletas e integrantes da comissão técnica realizarão avaliações clínicas, fisioterápicas e físicas. Serão feitos também exames médicos e laboratoriais, conforme os procedimentos exigidos pela Diretoria de Saúde do clube.

Após a conclusão de todos os procedimentos de saúde, os trabalhos serão divididos entre o Estádio da Curuzu e o Centro de Treinamento Raul Aguilera. O período de descanso da equipe ocorrerá no hotel do clube.

A programação prevê recesso para as comemorações de Natal, nos dias 24 e 25 de dezembro. Haverá também uma pausa para o Réveillon, nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, permitindo que a equipe descanse.

O elenco retoma os treinos na tarde do dia 2 de janeiro de 2026 e permanecerá concentrado a partir dessa data. A concentração se manterá até a realização da primeira partida oficial do ano, marcando o início da temporada.

Sem viagem

Essa é a segunda vez que o Paysandu opta por não viajar para realizar a pré-temporada. A última vez que o Papão utilizou estruturas fora de Belém para a preparação foi em 2024, quando passou alguns dias em Barcarena. Na ocasião, o clube realizou um amistoso contra uma seleção local. 

.
