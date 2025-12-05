Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Espanhol e Liga Portugal movimentam o futebol nesta sexta-feira Thalles Leal 05.12.25 7h00 Às 17h15, o Benfica jogará contra o Sporting pelo Campeonato Português (X/ @SLBenfica) Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (05/12), incluem partidas pelo Campeonato Alemão, La Liga e Campeonato Português. Às 16h30, o Mainz jogará contra o Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga. Já às 17h15, o Benfica enfrentará o Sporting pela Liga Portugal. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Mainz x Borussia Mönchengladbach - 16h30 - XSports e OneFootball Campeonato Espanhol - La Liga Oviedo x Mallorca - 17h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Campeonato Português Benfica x Sporting - 17h15 - ESPN e Disney+ Onde assistir ao jogo de Benfica e Sporting; veja o horário O jogo entre Benfica x Sporting terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h15. Onde assistir ao jogo de Oviedo e Mallorca; veja o horário O jogo entre Real Oviedo x Mallorca terá transmissão ao vivo pela Disney+ e pelo canal ESPN Brasil, no Youtube, às 17h. Onde assistir ao jogo de Mainz e Borussia Mönchen; veja o horário O jogo entre Mainz x Mönchengladbach terá transmissão ao vivo pela XSports e pelo OneFootball, às 16h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira. ESPN 17h15 - Benfica x Sporting - Liga Portugal SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta sexta-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira. Disney+ 17h - Oviedo x Mallorca - La Liga 17h15 - Benfica x Sporting - Liga Portugal Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira. OneFootball 16h30 - Mainz x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira. Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo 