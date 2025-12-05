Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Bundesliga, Campeonato Espanhol e Liga Portugal movimentam o futebol nesta sexta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 17h15, o Benfica jogará contra o Sporting pelo Campeonato Português (X/ @SLBenfica)

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (05/12), incluem partidas pelo Campeonato Alemão, La Liga e Campeonato Português.

Às 16h30, o Mainz jogará contra o Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga. Já às 17h15, o Benfica enfrentará o Sporting pela Liga Portugal.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Mainz x Borussia Mönchengladbach - 16h30 - XSports e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Oviedo x Mallorca - 17h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+

Campeonato Português

  1. Benfica x Sporting - 17h15 - ESPN e Disney+

Onde assistir ao jogo de Benfica e Sporting; veja o horário

O jogo entre Benfica x Sporting terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h15.

Onde assistir ao jogo de Oviedo e Mallorca; veja o horário

O jogo entre Real Oviedo x Mallorca terá transmissão ao vivo pela Disney+ e pelo canal ESPN Brasil, no Youtube, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Mainz e Borussia Mönchen; veja o horário

O jogo entre Mainz x Mönchengladbach terá transmissão ao vivo pela XSports e pelo OneFootball, às 16h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

  1. 17h15 - Benfica x Sporting - Liga Portugal

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta sexta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira.

Disney+

  1. 17h - ​Oviedo x Mallorca - La Liga
  2. 17h15 - Benfica x Sporting - Liga Portugal

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

  1. 16h30 - Mainz x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira.

