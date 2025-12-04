Cruzeiro x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/12) pelo Brasileirão Cruzeiro e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 04.12.25 18h30 O Cruzeiro soma 10 pontos a mais que o Botafogo no Brasileirão (Gustavo Aleixo/ Cruzeiro) Cruzeiro x Botafogo disputam hoje, quinta-feira (04/12), uma partida pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Cruzeiro x Botafogo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV e pelo Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Cruzeiro é o 3° colocado do Brasileirão com 19 vitórias, 12 empates, 5 derrotas, 53 gols marcados e 26 gols sofridos. O time está invicto há 11 rodadas do Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo está em 7° lugar na competição e acumula 16 vitórias, 11 empates, 9 derrotas, 52 gols marcados e 34 gols sofridos. A equipe está há 8 rodadas sem derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira Cruzeiro x Botafogo: prováveis escalações Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian, Keny Arroyo (Sinisterra) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim. Botafogo: Raul; Vitinho, Marçal, David Ricardo e Cuiabano (Alex Telles); Newton e Marlon Freitas; Artur, Montoro e Barrera; Arthur Cabral (Chris Ramos). Técnico: Davide Ancelotti. FICHA TÉCNICA Cruzeiro x Botafogo Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG) Data/Horário: 04 de dezembro de 2025, 19h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Cruzeiro Botafogo brasileirão 2025 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/12) pelo Brasileirão Cruzeiro e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 04.12.25 18h30 Futebol Santa Rosa aposta na experiência de Samuel Cândido para comandar o futebol em 2026 O treinador foi anunciado nesta quinta-feira, devendo trabalhar também na montagem do elenco 04.12.25 17h08 Copa da Itália Lazio x Milan: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/12) pela Coppa Italia Lazio e Milan jogam as oitavas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 04.12.25 16h00 Copa do Brasil Sub 20 São Paulo x Atlético: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (04/12) pela Copa do Brasil Sub-20 São Paulo e Atlético-MG jogam pela Copa do Brasil Sub 20 hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 04.12.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Fórmula 1 F-1: Antonelli agradece apoio de Verstappen após ataques por erro no GP do Catar Depois da corrida, teorias de conspiração insinuaram que o italiano teria facilitado a vida de Norris na disputa pelo título ganharam força 04.12.25 23h13 Brasileirão Botafogo empata no fim contra o Cruzeiro e dá o vice-campeonato ao Palmeiras Em um jogo bastante estudado e de chances para os dois lados, o Cruzeiro foi contundente e efetivo quando teve suas chances 04.12.25 22h08 Troca de Leões Henrique Bittencourt deixa o Remo e retorna ao Fortaleza como analista de desempenho Com passagem pelo Paysandu, o profissional chegou ao Leão Azul em maio deste ano após convite de Sérgio Papellin 27.06.25 13h38 VEM AÍ? Cristiano Ronaldo pode disputar o Mundial de Clubes de 2025, diz presidente da Fifa Gianni Infantino afirmou em live que há clubes negociando com o craque português para disputar o torneio nos Estados Unidos, em 2025 23.05.25 20h37