Cruzeiro x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/12) pelo Brasileirão

Cruzeiro e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O Cruzeiro soma 10 pontos a mais que o Botafogo no Brasileirão (Gustavo Aleixo/ Cruzeiro)

Cruzeiro x Botafogo disputam hoje, quinta-feira (04/12), uma partida pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Cruzeiro x Botafogo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV e pelo Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Cruzeiro é o 3° colocado do Brasileirão com 19 vitórias, 12 empates, 5 derrotas, 53 gols marcados e 26 gols sofridos. O time está invicto há 11 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Já o Botafogo está em 7° lugar na competição e acumula 16 vitórias, 11 empates, 9 derrotas, 52 gols marcados e 34 gols sofridos. A equipe está há 8 rodadas sem derrotas.

Cruzeiro x Botafogo: prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian, Keny Arroyo (Sinisterra) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Botafogo: Raul; Vitinho, Marçal, David Ricardo e Cuiabano (Alex Telles); Newton e Marlon Freitas; Artur, Montoro e Barrera; Arthur Cabral (Chris Ramos). Técnico: Davide Ancelotti.

FICHA TÉCNICA
Cruzeiro x Botafogo
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG)
Data/Horário: 04 de dezembro de 2025, 19h30

