Com participantes definidos, FPF divulga datas e horários da fase final da Copa Grão-Pará; veja Após a rodada que definiu os finalistas do Parazão, mais dois times foram garantidos na segunda semifinal da competição paralela ao estadual O Liberal 23.02.26 16h27 A Copa Grão-Pará movimenta os clubes eliminados na fase final do Parazão. (Cristino Martins/ O Liberal) Enquanto o Campeonato Paraense se aproxima da decisão do título, a Copa Grão-Pará ganha forma com a definição dos semifinalistas, que agora entram na reta decisiva em busca da taça. Com a classificação de Remo e Paysandu para a final do estadual, Cametá e Castanhal asseguraram vaga na competição paralela ao Parazão. Pelo regulamento, a Copa Grão-Pará reúne os clubes eliminados nas quartas de final e na semifinal do Campeonato Paraense. Inicialmente, participaram Santa Rosa, Águia de Marabá, Capitão Poço e Tuna Luso. Após os confrontos eliminatórios, Águia e Capitão Poço avançaram. Datas e horários dos próximos jogos da Copa Grão-Pará. (Divulgação FPF) Na sequência, entram os dois times eliminados na semifinal do Parazão: Cametá, superado pelo Clube do Remo, e Castanhal, derrotado pelo Paysandu. Assim, as semifinais da Copa Grão-Pará ficaram definidas com os seguintes confrontos: Cametá x Capitão Poço, no dia 28, às 16h, no Parque do Bacurau; e Castanhal x Águia, às 19h, no mesmo dia, no Estádio Maximino Porpino. VEJA MAIS Águia e Capitão Poço avançam na Copa Grão-Pará; Cametá e Castanhal entram na disputa Equipes venceram no último domingo e vão encarar o Mapará Elétrico e o Japiim na próxima fase do torneio FPF confirma jogos e divulga tabela detalhada da Copa Grão-Pará Competição começa no próximo domingo (22), com os jogos da primeira semifinal Com Águia confirmado, FPF divulga tabela da Copa Grão-Pará 2026 Competição garante vaga na Copa do Brasil de 2027 Dos duelos sairão os finalistas, que disputarão o título em data a ser confirmada pela Federação Paraense de Futebol (FPF). O campeão garantirá vaga na Supercopa Grão-Pará, contra o vencedor do Campeonato Paraense. A partida abrirá oficialmente a temporada de 2027 no futebol paraense. Além do troféu de campeão, o clube que conquistar o título da Copa Grão-Pará terá uma vaga garantida na Copa do Brasil de 2027. Desde 2024, a FPF criou a competição restrita aos times eliminados no mata-mata do Parazão para definir quem ficará com a terceira vaga destinada ao Pará no torneio nacional. No último ano, o grande campeão foi o Águia de Marabá. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol futebol paraense copa grão-pará classificados para a copa grão-pará jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Com participantes definidos, FPF divulga datas e horários da fase final da Copa Grão-Pará; veja Após a rodada que definiu os finalistas do Parazão, mais dois times foram garantidos na segunda semifinal da competição paralela ao estadual 23.02.26 16h27 Campeonato Inglês Everton x United: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/02) pela Premier League Everton e Manchester United jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.02.26 16h00 Campeonato Espanhol Alavés x Girona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/02) por La Liga Alavés e Girona jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.02.26 16h00 Série A italiana Bologna x Udinese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/02) pelo Campeonato Italiano Bologna e Udinese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.02.26 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Roger Aguilera, Matheus Nogueira e outros: confira a lista de credores do Paysandu Em recuperação judicial, Papão tem mais de R$ 70 milhões de dívidas 23.02.26 12h31 FUTEBOL De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul 23.02.26 13h15 CLÁSSICO PARAENSE Quando é o próximo Re-Pa? Veja as datas da final do Parazão 2026 Clássico entre Remo e Paysandu volta a decidir o estadual no Estádio do Mangueirão 23.02.26 8h57 Futebol Remo volta a encarar o Internacional-RS em Belém após quase dez anos; relembre Na ocasião, o Colorado venceu por 2 a 1, no antigo Mangueirão. 22.02.26 9h00