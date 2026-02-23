Capa Jornal Amazônia
Com participantes definidos, FPF divulga datas e horários da fase final da Copa Grão-Pará; veja

Após a rodada que definiu os finalistas do Parazão, mais dois times foram garantidos na segunda semifinal da competição paralela ao estadual

O Liberal
fonte

A Copa Grão-Pará movimenta os clubes eliminados na fase final do Parazão. (Cristino Martins/ O Liberal)

Enquanto o Campeonato Paraense se aproxima da decisão do título, a Copa Grão-Pará ganha forma com a definição dos semifinalistas, que agora entram na reta decisiva em busca da taça. Com a classificação de Remo e Paysandu para a final do estadual, Cametá e Castanhal asseguraram vaga na competição paralela ao Parazão.

Pelo regulamento, a Copa Grão-Pará reúne os clubes eliminados nas quartas de final e na semifinal do Campeonato Paraense. Inicialmente, participaram Santa Rosa, Águia de Marabá, Capitão Poço e Tuna Luso. Após os confrontos eliminatórios, Águia e Capitão Poço avançaram.

image Datas e horários dos próximos jogos da Copa Grão-Pará. (Divulgação FPF)

Na sequência, entram os dois times eliminados na semifinal do Parazão: Cametá, superado pelo Clube do Remo, e Castanhal, derrotado pelo Paysandu. Assim, as semifinais da Copa Grão-Pará ficaram definidas com os seguintes confrontos: Cametá x Capitão Poço, no dia 28, às 16h, no Parque do Bacurau; e Castanhal x Águia, às 19h, no mesmo dia, no Estádio Maximino Porpino.

Dos duelos sairão os finalistas, que disputarão o título em data a ser confirmada pela Federação Paraense de Futebol (FPF). O campeão garantirá vaga na Supercopa Grão-Pará, contra o vencedor do Campeonato Paraense. A partida abrirá oficialmente a temporada de 2027 no futebol paraense.

Além do troféu de campeão, o clube que conquistar o título da Copa Grão-Pará terá uma vaga garantida na Copa do Brasil de 2027. Desde 2024, a FPF criou a competição restrita aos times eliminados no mata-mata do Parazão para definir quem ficará com a terceira vaga destinada ao Pará no torneio nacional. No último ano, o grande campeão foi o Águia de Marabá.

