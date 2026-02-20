FPF confirma jogos e divulga tabela detalhada da Copa Grão-Pará Competição começa no próximo domingo (22), com os jogos da primeira semifinal O Liberal 20.02.26 9h58 Tuna Luso foi campeã da primeira edição (Divulgação / FPF) Com os resultados das quartas de final do Campeonato Paraense, as equipes que disputarão a primeira fase da Copa Grão-Pará foram confirmadas. Nesta sexta-feira (20), a Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou a tabela detalhada da competição, com data, horários e locais das partidas. Conforme a tabela, os duelos da semifinal 1 do torneio ocorrem no próximo domingo (22), mesmo dia da disputa do Campeonato Paraense. Águia de Marabá, atual campeã, Tuna Luso, Capitão Poço e Santa Rosa estão na briga pelo título. O Azulão, que perdeu para o Remo na última quarta-feira (19), vai enfrentar o Santa Rosa, superado pelo Cametá na última quinta-feira (20), no Zinho de Oliveira, às 17h. VEJA MAIS Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão Cametá 'despacha' o Santa Rosa no Parque do Bacurau e enfrenta o Remo na semifinal do Parazão Não deu para o Macaco Prego, que sentiu a pressão de jogar no Parque do Bacurau e acabou perdendo por 2 a 0 Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. Já o Capitão Poço, que perdeu para o Castanhal, encara a Águia Guerreira, goleada pelo Paysandu na noite da última quinta-feira, no estádio Rufinão, às 10h. Os jogos da semifinal 2 vão ocorrer no dia 28 de fevereiro ou 1º de março. A final também ainda não tem data fechada. Formato A Copa Grão-Pará possui três fases. Na primeira, disputam as equipes eliminadas nas quartas de final do Campeonato Paraense. Os vencedores avançam para a segunda etapa, quando entram os eliminados na semifinal do Parazão (3º e 4º colocados na classificação geral). Os times se enfrentam na semifinal 2, e os vencedores avançam para a última fase, que é a grande final. (Divulgação / FPF) Direcionada aos eliminados do mata-mata do estadual, a Copa Grão-Pará é realizada desde 2024 e teve a Tuna como grande campeã na primeira edição. O atual campeão é o Águia de Marabá. A competição tem como premiação, além do troféu e do título, uma vaga para a Copa do Brasil. O vencedor da Copa Grão-Pará ainda disputa, na temporada seguinte, a Supercopa Grão-Pará contra o campeão paraense. Copa Grão-Pará Semifinal 1 Águia de Marabá x Santa Rosa - 22/02 - 17h - Zinho de Oliveira – Marabá Capitão Poço x Tuna Luso - 22/02 - 10h - Rufinão – Capitão Poço 