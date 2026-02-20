Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Parazão chevron right

FPF confirma jogos e divulga tabela detalhada da Copa Grão-Pará

Competição começa no próximo domingo (22), com os jogos da primeira semifinal

O Liberal
fonte

Tuna Luso foi campeã da primeira edição (Divulgação / FPF)

Com os resultados das quartas de final do Campeonato Paraense, as equipes que disputarão a primeira fase da Copa Grão-Pará foram confirmadas. Nesta sexta-feira (20), a Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou a tabela detalhada da competição, com data, horários e locais das partidas.

Conforme a tabela, os duelos da semifinal 1 do torneio ocorrem no próximo domingo (22), mesmo dia da disputa do Campeonato Paraense. Águia de Marabá, atual campeã, Tuna Luso, Capitão Poço e Santa Rosa estão na briga pelo título.

O Azulão, que perdeu para o Remo na última quarta-feira (19), vai enfrentar o Santa Rosa, superado pelo Cametá na última quinta-feira (20), no Zinho de Oliveira, às 17h.

Já o Capitão Poço, que perdeu para o Castanhal, encara a Águia Guerreira, goleada pelo Paysandu na noite da última quinta-feira, no estádio Rufinão, às 10h.

Os jogos da semifinal 2 vão ocorrer no dia 28 de fevereiro ou 1º de março. A final também ainda não tem data fechada.

Formato

A Copa Grão-Pará possui três fases. Na primeira, disputam as equipes eliminadas nas quartas de final do Campeonato Paraense. Os vencedores avançam para a segunda etapa, quando entram os eliminados na semifinal do Parazão (3º e 4º colocados na classificação geral).

Os times se enfrentam na semifinal 2, e os vencedores avançam para a última fase, que é a grande final.

image (Divulgação / FPF)

Direcionada aos eliminados do mata-mata do estadual, a Copa Grão-Pará é realizada desde 2024 e teve a Tuna como grande campeã na primeira edição. O atual campeão é o Águia de Marabá.

A competição tem como premiação, além do troféu e do título, uma vaga para a Copa do Brasil. O vencedor da Copa Grão-Pará ainda disputa, na temporada seguinte, a Supercopa Grão-Pará contra o campeão paraense.

Copa Grão-Pará

Semifinal 1

  • Águia de Marabá x Santa Rosa - 22/02 - 17h - Zinho de Oliveira – Marabá
  • Capitão Poço x Tuna Luso - 22/02 - 10h - Rufinão – Capitão Poço
.
