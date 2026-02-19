Com Águia confirmado, FPF divulga tabela da Copa Grão-Pará 2026

Com a derrota nos pênaltis para Remo nas quartas de final do Campeonato Paraense, o Águia de Marabá é o primeiro classificado para a Copa Grão-Pará 2026. Após a definição do primeiro time, a Federação Paraense de Futebol divulgou a tabela básica da competição, com os cruzamentos e as possíveis datas.

Na primeira fase, que será a semifinal direto, a Copa Grão-Pará terá jogos de ida e volta.

Os jogos de ida da semifinal serão disputados entre os dias 22 e 23 de fevereiro. No primeiro cruzamento, o quinto colocado geral do Campeonato Paraense vai encarar o oitavo. Já no segundo, a disputa será entre o sexto e o sétimo. Os duelos de volta serão nos dias 28 de fevereiro ou 1º de março.

Já a grande decisão será em jogo único. Conforme a tabela, ainda não há data para a realização da final.

Até o momento, o Águia de Marabá é a única equipe confirmada na disputa. Nesta quinta-feira (19), os outros três clubes serão definidos com os resultados das quartas de final do Campeonato Paraense.

Premiação

Além do troféu de campeão, o clube que conquistar o título da Copa Grão-Pará terá uma vaga garantida na Copa do Brasil de 2027. Desde 2024, a FPF criou a competição restrita aos times eliminados no mata-mata do Parazão para definir quem ficará com a terceira vaga destinada ao Pará no torneio nacional. No último ano, o grande campeão foi o Águia de Marabá.

Vale destacar, que o vencedor da disputa também disputa a Supercopa Grão-Pará contra o campeão paraense do ano correspondente.