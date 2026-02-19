Com Águia confirmado, FPF divulga tabela da Copa Grão-Pará 2026 Competição garante vaga na Copa do Brasil de 2027 O Liberal 19.02.26 12h22 Azulão foi o campeão da última edição (John Wesley | Águia de Marabá) Com a derrota nos pênaltis para Remo nas quartas de final do Campeonato Paraense, o Águia de Marabá é o primeiro classificado para a Copa Grão-Pará 2026. Após a definição do primeiro time, a Federação Paraense de Futebol divulgou a tabela básica da competição, com os cruzamentos e as possíveis datas. Na primeira fase, que será a semifinal direto, a Copa Grão-Pará terá jogos de ida e volta. Os jogos de ida da semifinal serão disputados entre os dias 22 e 23 de fevereiro. No primeiro cruzamento, o quinto colocado geral do Campeonato Paraense vai encarar o oitavo. Já no segundo, a disputa será entre o sexto e o sétimo. Os duelos de volta serão nos dias 28 de fevereiro ou 1º de março. VEJA MAIS Remo não vence partida como visitante há quatro meses; veja números Leão bateu o Águia, nos pênaltis, para avançar à final do Parazão após empate no tempo normal. Jogos das quartas de final do Parazão movimentam o interior nesta quinta-feira (19) Capitão Poço recebe o Castanhal, enquanto o Cametá encara o Santa Rosa em casa Marcelo Rangel celebra marca de 100 jogos com a camisa do Remo: 'Sonho de criança' Goleiro está em sua terceira temporada pelo Leão Azul e atingiu o número na partida contra o Águia de Marabá, pelo Parazão Já a grande decisão será em jogo único. Conforme a tabela, ainda não há data para a realização da final. Até o momento, o Águia de Marabá é a única equipe confirmada na disputa. Nesta quinta-feira (19), os outros três clubes serão definidos com os resultados das quartas de final do Campeonato Paraense. Premiação Além do troféu de campeão, o clube que conquistar o título da Copa Grão-Pará terá uma vaga garantida na Copa do Brasil de 2027. Desde 2024, a FPF criou a competição restrita aos times eliminados no mata-mata do Parazão para definir quem ficará com a terceira vaga destinada ao Pará no torneio nacional. No último ano, o grande campeão foi o Águia de Marabá. Vale destacar, que o vencedor da disputa também disputa a Supercopa Grão-Pará contra o campeão paraense do ano correspondente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes copa grão-pará COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Parazão . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PARAZÃO futebol Marcelo Rangel celebra marca de 100 jogos com a camisa do Remo: 'Sonho de criança' Goleiro está em sua terceira temporada pelo Leão Azul e atingiu o número na partida contra o Águia de Marabá, pelo Parazão 19.02.26 9h49 FUTEBOL Jogos das quartas de final do Parazão movimentam o interior nesta quinta-feira (19) Capitão Poço recebe o Castanhal, enquanto o Cametá encara o Santa Rosa em casa 19.02.26 8h00 FUTEBOL No clássico da Curuzu, Paysandu x Tuna disputam quem vai à semifinal do Parazão 2026 Lobo e Águia do Souza voltam a se encontrar no Parazão 2026, mas agora uma derrota decretará o fim da linha para uma das equipes 19.02.26 7h30 ENTREVISTA Osorio defende atuação do Remo contra o Águia: 'Fomos superiores' O colombiano também destacou a reação do time após o início mais intenso do adversário 18.02.26 23h20 MAIS LIDAS EM PARAZÃO 1 DEU LEÃO Remo vence Águia nos pênaltis e está na semifinal do Parazão Com time A, Leão sofre gol no início, empata no segundo tempo e consegue vencer nas penalidades 2 FUTEBOL No clássico da Curuzu, Paysandu x Tuna disputam quem vai à semifinal do Parazão 2026 Lobo e Águia do Souza voltam a se encontrar no Parazão 2026, mas agora uma derrota decretará o fim da linha para uma das equipes 3 FUTEBOL Jogos das quartas de final do Parazão movimentam o interior nesta quinta-feira (19) Capitão Poço recebe o Castanhal, enquanto o Cametá encara o Santa Rosa em casa 4 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira