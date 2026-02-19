Remo não vence partida como visitante há quatro meses; veja números Leão bateu o Águia, nos pênaltis, para avançar à final do Parazão após empate no tempo normal. O Liberal 19.02.26 11h45 Remo empatou com o Águia e garantiu a classificação nos pênaltis (Diogo Puget / Ascom Remo) O Remo avançou para a semifinal do Campeonato Paraense após superar o Águia de Marabá nos pênaltis, na última quarta-feira (18). No entanto, a equipe azulina chegou a mais um jogo sem vencer no tempo regulamentar fora de casa. O último triunfo do clube longe de Belém foi em outubro, durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Na ocasião, a equipe encarou o Cuiabá-MT, pela 34ª rodada da competição. Na Arena Pantanal, o Remo venceu por 3 a 1. Desde então, foram oito jogos como visitante. Nesse período, o Leão Azul empatou seis e perdeu dois. Ainda na Série B, o time fez mais dois jogos fora após a vitória sobre o Dourado: empatou um e perdeu outro. O empate foi contra o Novorizontino-SP, na 36ª rodada. Já a derrota ocorreu no penúltimo compromisso do clube na Segundona, contra o Avaí-SC. Em Florianópolis, o Remo, então comandado pelo técnico Guto Ferreira, podia garantir o acesso à Série A, mas foi surpreendido pelo Leão da Ilha e perdeu por 3 a 1. VEJA MAIS Osorio defende atuação do Remo contra o Águia: 'Fomos superiores' O colombiano também destacou a reação do time após o início mais intenso do adversário Marcelo Rangel celebra marca de 100 jogos com a camisa do Remo: 'Sonho de criança' Goleiro está em sua terceira temporada pelo Leão Azul e atingiu o número na partida contra o Águia de Marabá, pelo Parazão Remo encaminha contrato em definitivo com meia Diego Hernandez; saiba detalhes Segundo informação do ge, confirmada pela reportagem de O Liberal, negociação aguarda o ‘sim’ do jogador para ser concretizada. O resultado deixou o clube em situação dramática, já que, naquele momento, não dependia mais apenas de si para subir. Contudo, diante do Goiás-GO, em casa, a equipe venceu e contou com a ajuda do Cuiabá para garantir o retorno à elite. Já em 2026, o Remo disputou seis partidas fora de casa e ainda não venceu nenhuma, tendo sofrido uma derrota — para o Vitória-BA, na estreia do Brasileirão. Além do empate contra o Águia nas quartas de final do Parazão, o Leão também empatou com Castanhal, Paysandu e São Francisco, todos na primeira fase do estadual. A equipe ainda empatou contra o Atlético-MG, pela terceira rodada da Série A. Agenda O time de Juan Carlos Osorio pode voltar a jogar fora de casa nas semifinais do Parazão. Se o Cametá vencer o Santa Rosa nesta quinta-feira (19), o mando de campo ficará com o Mapará Elétrico, que terminou em primeiro lugar na fase de classificação. Caso contrário, o Remo será o mandante e só voltará a atuar como visitante em eventual final do Paraense. Pela Série A, o clube azulino terá dois compromissos em casa: contra o Internacional-RS, na próxima quarta-feira (25), e diante do Fluminense, no dia 12 de março. Já o duelo com o Coritiba-PR será fora de casa, no dia 15.

Jogos do Remo fora de casa
Águia x Remo – 1-1 (4-5 pen.) – Paraense 2026 – 18/02/2026 – Fora
Castanhal x Remo – 2-2 – Paraense 2026 – 12/02/2026 – Fora
Atlético Mineiro x Remo – 3-3 – Brasileirão 2026 – 11/02/2026 – Fora
Paysandu x Remo – 1-1 – Paraense 2026 – 08/02/2026 – Fora
São Francisco-PA x Remo – 0-0 – Paraense 2026 – 31/01/2026 – Fora
Vitória x Remo – 2-0 – Brasileirão 2026 – 28/01/2026 – Fora
Avaí x Remo – 3-1 – Série B 2025 – 15/11/2025 – Fora
Grêmio Novorizontino x Remo – 1-1 – Série B 2025 - 08/11/2025 – Fora
Cuiabá x Remo – 1-3 – Série B 2025 – 24/10/2025 – Fora 