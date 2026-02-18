Osorio defende atuação do Remo contra o Águia: 'Fomos superiores'

Capa Jornal Amazônia
A classificação remista não diminuiu as críticas direcionadas ao técnico Juan Carlos Osorio, alvo de vaias no intervalo e questionamentos recorrentes pelas improvisações defensivas, especialmente nas laterais.

Para a partida decisiva, Osorio optou por um desenho pouco convencional: escalou o zagueiro Thalisson improvisado na lateral-direita e Leo Andrade na esquerda. No decorrer do jogo, voltou a mexer no setor, deslocando Leo para a zaga e empurrando Kayky Almeida, até então zagueiro, para a lateral-esquerda. A ausência dos laterais de origem Cufré e Sávio incomodou parte da torcida, que voltou a manifestar insatisfação com vaias ainda no primeiro tempo, quando o Remo foi para o intervalo em desvantagem no placar.

Na entrevista coletiva após a classificação, Osorio defendeu suas escolhas e avaliou positivamente a atuação do time, sobretudo pelo controle do jogo em determinados momentos. “Planejamos o jogo para evitar o jogo aéreo, pensávamos que era o melhor caminho para eles atacarem, e creio que controlamos muito bem”, afirmou o treinador, ao explicar a estratégia adotada diante das características do Águia e do gramado. 

O colombiano também destacou a reação do time após o início mais intenso do adversário. “Passados os primeiros 15 minutos, eles com muito apoio da torcida, nivelamos o jogo e terminamos os últimos 15 do primeiro tempo e todo o segundo tempo superiores. Merecíamos outro gol a mais”, analisou. Para Osorio, o Remo soube competir em um cenário adverso: “Um rival que competiu muito bem, se defendeu bem e, num campo propício para a ideia deles, nos deram uma boa partida. Estou muito contente e tranquilo com a forma que competimos num terreno difícil”. 

Sem fugir do contexto, o treinador reconheceu as dificuldades impostas pelas condições do jogo, mas evitou usar o cenário como justificativa principal. “Não gosto de dar desculpas no campo, mas creio que o campo hoje foi um item adverso para nossa ideia, a escuridão também dificultou os passes longos, e também que a equipe rival deu a vida por cada bola”, pontuou. Ainda assim, Osorio preferiu valorizar o aspecto mental do elenco: “A equipe mostrou resiliência, foi buscar o placar, ficam coisas positivas”. 

Por fim, o técnico reforçou a confiança no grupo, mesmo diante das críticas externas e da instabilidade ao longo da temporada. “Creio que podemos competir com qualquer equipe brasileira”, concluiu. 

