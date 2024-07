Confira qual foi o ano que o Brasil sediou os Jogos Olímpicos

O Brasil sediou os Jogos Olímpicos em 2016, na capital do estado do Rio de Janeiro. O torneio daquele ano foi um marco histórico por si só, já que foi a primeira vez que uma edição das Olimpíadas foi realizada na América do Sul. A competição aconteceu durante 17 dias, de 5 a 21 de agosto.

Mascotes Rio 2016 (Foto: Alex Ferro/ COB / Reuters)

A edição daquele ano teve como mascotes os fofíssimos Vinícius e Tom, que representavam a fauna e a flora brasileira. Os nomes dos mascotes foram uma homenagem a Vinicius de Moraes e Tom Jobim, os compositores da canção 'Garota de Ipanema'. A música também foi celebrada na abertura dos Jogos, quando a modelo Gisele Bündchen desfilou ao som da composição de 1962.

VEJA MAIS

Os Jogos Olímpicos do Rio receberam ao todo 11.238 atletas de 207 países diferentes que disputaram 39 modalidades. Quem terminou no topo do quadro de medalhas daquele ano foram os Estados Unidos.

Participação do Brasil

Naquela edição, a seleção masculina de futebol brasileira finalmente conquistou o tão esperado ouro olímpico, após vencer nos pênaltis contra a Alemanha.

O Brasil também conseguiu sua primeira medalha de ouro do boxe com Robson Conceição. Quem também garantiu outro feito inédito foi Isaquias Queiroz que conquistou três medalhas pela canoagem em uma mesma edição das Olimpíadas.

Medalha de Ouro Rio 2016 (Divulgação)

Ao todo, o país conquistou 19 medalhas, sendo sete de ouro, seis de prata e seis de bronze. O Brasil terminou a edição em 13º lugar no quadro geral de medalhas. Antes do Japão (2020), aquele havia sido o melhor desempenho dos brasileiros nas Olimpíadas.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)