Onde vão ser as Olimpíadas de 2024? Saiba qual será a cidade-sede

As Olimpíadas de 2024 estão chegando. Criados em Atenas, na Grécia, em 1896, os Jogos Olímpicos de Verão foram disputados pela última vez em Tóquio, no Japão, em 2021, durante a pandemia de Covid-19. Este evento, que reúne atletas de todo o mundo, atrai turistas a cada quatro anos para a cidade-sede escolhida.

Onde serão realizadas as Olimpíadas de 2024?

Em 2024, os jogos serão disputados em Paris, na França. Esta será a terceira vez que a capital francesa sediará o evento, tendo sido anfitriã em 1900 e 1924. As Olimpíadas de 2024 ocorrerão de 26 de julho a 11 de agosto, exatamente 100 anos após a última edição realizada em Paris.

Como aconteceu a escolha da cidade-sede das Olimpíadas de 2024?

A escolha de Paris como cidade-sede aconteceu em 2017, durante a 130ª Sessão do Comitê Olímpico Internacional, em Lima, no Peru. Paris foi selecionada pela terceira vez na história dos Jogos, superando outras cidades concorrentes como Los Angeles, Hamburgo, Budapeste e Roma. Devido aos altos custos e outras programações exigidas para sediar os jogos, algumas dessas cidades desistiram da participação. No final, Paris e Los Angeles ficaram na disputa, com a capital francesa sendo declarada vencedora.

Quando acontecerão as Olimpíadas de 2024?

A cerimônia de abertura da 33ª edição dos Jogos Olímpicos está marcada para 26 de julho de 2024. O evento contará com 19 dias de competições em diversas modalidades esportivas, prometendo muitas emoções e momentos inesquecíveis para os espectadores.

Logo após o encerramento das Olimpíadas, Paris sediará os Jogos Paralímpicos de 2024, de 28 de agosto a 8 de setembro. Este evento destacará a superação e a inclusão no esporte, complementando o espírito olímpico.

Com a aproximação dos Jogos Olímpicos de 2024, Paris se prepara para receber atletas, turistas e entusiastas do esporte de todo o mundo, prometendo uma celebração inesquecível do esporte e da fraternidade global.