Saiba em quais modalidades o Brasil vai participar das Olimpíadas 2024

Em 2024, o mundo acompanhará as Olimpíadas de Paris, em que aproximadamente 10 mil competidores disputarão o pódio ao país que representam. Destes, 276 são atletas do Brasil (veja lista), a terceira maior delegação da história, ficando atrás apenas das equipes de Rio 2016 (465) e Tóquio 2020 (304).

Ao todo, os Jogos Olímpicos de Paris contarão com 45 modalidades, com a inclusão do Breaking como novo esporte. Destas, os atletas brasileiros participarão das seguintes disciplinas esportivas:

Águas Abertas,

Atletismo,

Badminton,

Basquete,

Boxe,

Canoagem Slalom,

Canoagem Velocidade,

Ciclismo BMX Freestyle,

Ciclismo BMX Racing,

Ciclismo de Estrada,

Ciclismo de Pista,

Ciclismo Mountain Bike,

Esgrima,

Futebol,

Ginástica Artística,

Ginástica de Trampolim,

Ginástica Rítmica,

Golfe,

Handebol,

Hipismo Adestramento,

Hipismo Completo,

Hipismo Saltos,

Judô,

Levantamento de Pesos,

Natação,

Pentatlo Moderno,

Remo,

Rugby,

Saltos Ornamentais,

Skate,

Surfe,

Taekwondo,

Tênis,

Tênis de Mesa,

Tiro com Arco,

Tiro Esportivo,

Triatlo,

Vela,

Vôlei,

Vôlei de Praia,

Wrestling.

