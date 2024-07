Francês é preso por suspeita de planejar ataque às Olimpíadas de Paris

Os serviços de segurança franceses prenderam na quarta-feira (17/07) um simpatizante da direita no leste da França sob suspeita de planejar ataques durante os Jogos Olímpicos de Paris, disse o ministro do Interior, Gérald Darmanin.

"Bravo para os agentes do Ministério do Interior que prenderam um indivíduo membro da ultradireita, suspeito de querer cometer uma ação violenta durante os Jogos Olímpicos. Continuaremos nossa luta constante pela segurança do povo francês", afirmou Darmanin no X.

O jovem da região da Alsácia, que era o administrador de um grupo do Telegram chamado “Divisão Ariana Francesa”, onde fazia ameaças contra as Olimpíadas, estava sendo interrogado pela polícia antiterrorista, informou anteriormente o jornal francês Le Parisien.

