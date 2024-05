Tocha olímpica chega a Marselha no veleiro Belém, que homenageia capital paraense

O nadador e campeão olímpico francês Florent Manaudou recebeu a tocha dentro do centenário veleiro Belém, nomeado em homenagem à cidade de Belém do Pará, e a levou para terra firme, em Marselha, dando início à jornada do fogo olímpico pela França, nesta quarta-feira (08).

A chegada da chama foi marcada pelo tema musical oficial dos Jogos de Paris 2024, intitulado “Parade" (Desfile), apresentado ao vivo pela primeira vez pela Orquestra de Marselha. Cerca de 150 mil pessoas acompanharam pelos telões o desfile dos 1.024 barcos que acompanharam o Belém.

O veleiro que homenageia Belém do Pará foi construído na cidade francesa de Nantes, no ano de 1896. Em sua viagem inaugural, se dirigiu ao entreposto comercial da capital paraense, de onde transportava cacau, rum e açúcar para a França.

Na noite de terça (07), a cidade de Marselha pode acompanhar o espetáculo de drones e fogos de artifício que anteciparam a chegada do fogo olímpico. Ao longo desta quarta-feira houve diversas atrações musicais, desfiles de bandas e DJs e demonstrações de esportes como o breaking, nova modalidade olímpica, que despertou a curiosidade do público.

Com um revezamento dividido em 68 etapas, a tocha vai percorrer um total de 400 cidades francesas, incluindo os territórios de Reunião, Nova Caledônia, Polinésia Francesa, Guadalupe, Martinica e Guiana Francesa. Dessa forma a tocha vai passar por 4 continentes; Europa, América, África e Oceania.

(Alice Mendonça, estagiária sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)