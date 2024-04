Escolhido como padrinho do Time Brasil, Joel Jota renuncia cargo após polêmica

Dois dias após ter sido anunciado com um dos padrinhos do Time Brasil, o ex-nadador e empresário Joel Jota abriu mão do cargo. A escolha da parceria feita pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) teria repercutido negativamente e gerado diversas críticas de atletas e ex-atletas, que questionaram sobre a carreira do empresário na natação e o papel que ele exerceria como mentor (fato que já foi negado pela COB). Joel Jota se pronunciou em um comunicado oficial nas redes sociais para falar sobre a decisão.

Segundo o presidente do Comitê, Paulo Wanderley, é compreensível que o ex-atleta tenha tomado tal decisão após a polêmica.

“Ele se desligou do projeto, renunciou. Ok. Talvez fizesse mais mal para ele do que para nós. Entendo nesse sentido, no sentido de que criou esse tumulto, esse rebuliço todo. Mas eu não acompanhei de perto nem a decisão nossa e nem a decisão de sair”, disse Wanderley.

O que são os padrinhos e madrinhas do Time Brasil?

Com a preparação para as olimpíadas de Paris, a COB selecionou várias personalidades conhecidas que viriam a atuar como embaixadores voluntários do Time Brasil em eventos, competições e redes sociais, para aumentar o engajamento e dar mais visibilidade aos esportes olímpicos. Entre os padrinhos e madrinhas escolhidos estão o surfista Pedro Scooby, a apresentadora Sabrina Sato, a atriz Larissa Manoela e o ex-jogador Zico.

(Alice Santos, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)

