Ciclismo paralímpico brasileiro está nos Jogos de Paris 2024

O Brasil disputará nos Jogos de Paris 2024 na modalidade ciclismo paralímpico nas categorias masculina e feminino. As vagas poderão ser disputadas nas provas de estrada ou pista.

Durante o processo de definição de vagas, a União Ciclista Internacional (UCI) utilizou o ranking internacional por nação, considerando a divisão continental e disponibilizando uma vaga por gênero. Ao ser disponibilizada para a nação, o país deve manter a vaga participando dos Campeonatos Mundiais de estrada ou pista 2023/2024 ou da Copa do Mundo de estrada até junho de 2024.

O Brasil é líder da classificação no ranking das Américas masculino com 4.490 pontos, já no feminino, o país está em segundo lugar com 3.144 pontos, ficando atrás dos Estados Unidos.

A lista final com vagas remanescentes está prevista para ser publicada no segundo trimestre de 2024 e, mesmo na espera, a conquista e a comemoração são grandes. “Conseguimos conquistar as duas vagas disponíveis nesse primeiro momento. Agora, é continuar trabalhando e seguindo nosso planejamento”, disse Edilson Rocha, coordenador do ciclismo paralímpico na Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC).

A próxima disputa será na primeira etapa da Copa Brasil de ciclismo paralímpico, que acontece entre os dias 4 e 5 de março, em Ribeirão Preto, e distribui pontos para o ranking mundial.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)