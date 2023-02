Em despedida das quadras de tênis, Thomaz Bellucci desabafa sobre cobranças na carreira

Depois de 19 anos de carreira, o tenista brasileiro Thomaz Bellucci anunciou, durante uma coletiva de imprensa, que vai se aposentar das quadras aos 35 anos, após ser eliminado no Rio Open na quarta-feira (22). Durante a entrevista, o atleta desabafou sobre as cobranças na carreira.

“Sempre teve muita expectativa em cima de mim e isso não foi bom, já que eu também me cobrava muito. Hoje eu deveria ter mandado muita gente para aquele lugar, me importava muito com a opinião dos haters, deveria focar mais em quem se importava comigo. Muita gente criticava o meu mental, mas essa sempre foi a parte forte para mim. Foi o físico que me barrou”, disse o tenista.

Bellucci foi eleito o número 21 no ranking mundial de tênis, o segundo brasileiro da lista, atrás apenas de Guga. Ele lembrou as dificuldades no começo da carreira no Brasil e como o reconhecimento costuma ser tardio.

“Aqui a gente tem que fazer tudo sozinho, no início meus pais me ajudavam bastante. Era muito perrengue. Pra mim, o reconhecimento sempre foi algo que deveria vir de fora, eu não vou ficar aqui dizendo como eu deveria ser lembrado, mas muita gente fala que o reconhecimento de verdade só vem quando o atleta aposenta”, declarou.

Sobre o futuro, o tenista declarou que não pretende se afastar das quadras de tênis e quer repassar o conhecimento que aprendeu durante os 19 anos de experiência.

“Quero uma maneira de passar minha experiência para os jovens atletas. Tenho muito a contribuir como treinador agora, me especializar, fazer cursos, estar mais envolvido no mundo dos treinadores”, disse.

Antes do Rio Open 2023, Thomaz Bellucci já havia falado que este seria seu último torneio e que se aposentaria das quadras de tênis como jogador. Em um vídeo postado por meio de uma rede social em janeiro, o tenista falou da trajetória e agradeceu o apoio que recebeu durante a carreira.

Supresa

Ainda durante a coletiva, Thomaz Bellucci teve uma surpresa quando um dos presentes revelou não ser jornalista, mas um fã que estava alí para fazer um pedido para o tenista.

"Bellucci, quero agradecer muito a você. Você é minha grande inspiração no tênis e eu vim pra cá (para o Rio) só para ver sua última partida profissional”, disse o professor de tênis Diego Barros, que aproveitou para convidar Bellucci para visitar seu projeto social “Tênis Camocim”.

Projeto Tênis Camocim tem Thomaz Bellucci como inspiração (Arquivo / @tenniscamocim)

O projeto, criado após o Rio Open de 2018, atende 50 crianças e adolescentes, ensinando as práticas do tênis. Aproximadamente 300 alunos já foram atendidos pelo projeto que acontece em Camocim de São Félix, agreste de Pernambuco. Os jovens são levados de kombi da cidade até a quadra de tênis que fica na zona rural da cidade.

“Vou sim. Agora que eu tenho mais tempo, vou sim. Antes era muito difícil, jogando muito, viajando e eu não tinha tempo nem para ver minha família e era difícil sair de casa. Já fui em vários projetos sociais e vou comparecer no seu. Está registrado, eu me comprometo a ir. Até o final do ano eu passo lá”, surpreendeu Thomaz Bellucci, aceitando o convite.