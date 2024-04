Mentor do Time Brasil rebate crítica de nadadores após ser chamado de charlatão: 'sem autoestima'

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou Joel Jota como mentor do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, mas a decisão enfrenta críticas de atletas nas redes sociais. Nadadores olímpicos como Joanna Maranhão e Bruno Fratus expressaram desaprovação à escolha do ex-colega, alegando que Jota é considerado um "charlatão" e acusado de exagerar suas conquistas esportivas.

Em seus perfis nas redes sociais, nas contracapas de seus livros de autoajuda e em seu currículo online, Jota afirma ser um ex-nadador da Seleção Brasileira e se autodeclara "um dos nadadores mais rápidos do mundo". No entanto, ele esclareceu em entrevista que fez parte da equipe nacional, embora não da equipe olímpica.

"Existem várias seleções brasileiras", explicou Jota. "Eles estão dizendo que inventei meu currículo. Não inventei, fui da seleção brasileira. Em nenhum momento afirmei que era da equipe olímpica", justificou.

Jota mencionou que disputou a Copa do Mundo de Natação, ficando em sétimo lugar, e foi convocado pela Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos para representar o Brasil na Copa do Mundo de Natação, na África do Sul.

Questionado sobre as críticas, Jota rebateu elogiando os atletas e sugerindo que deveriam ter mais autoestima. Em suas declarações, ele ressaltou que sua nomeação como mentor não implica em mentoria esportiva, mas, sim, em ser um "padrinho" do Time Brasil.

"Se a Joanna não tem essa autoestima toda, ela deveria ter", disse Jota em resposta às críticas. "O Bruno Fratus e a Joanna Maranhão são exemplos para mim de atletas dentro da piscina. Cito eles com orgulho, eles têm carreiras maravilhosas. Mesmo eles me atacando, só tenho admiração por eles."

Por fim, Jota esclareceu que seu papel como "padrinho" do Time Brasil não envolve mentoria direta aos atletas e que seu convite pelo COB foi para desempenhar um papel de representação e apoio à equipe olímpica brasileira em Paris.

Diante das acusações de ser charlatão, Jota se defendeu, destacando que seu envolvimento foi solicitado pelo COB e que seu papel será voluntário, sem remuneração, apenas com as despesas de viagem cobertas.