Relembre o dia em que o Remo goleou por 7 a 0 o Paysandu

Uma goleada que atravessa o tempo e ainda divide opiniões. No dia 16 de janeiro de 1927, o Clube do Remo teria vencido o Paysandu por 7 a 0, em um jogo válido pelo Campeonato Paraense de Segundos Quadros de 1926. Para os torcedores azulinos, o placar histórico representa um marco inesquecível – a primeira goleada de 7 a 0 em um Re-Pa, mesmo que fora do circuito oficial. Já os bicolores não reconhecem o resultado como legítimo, uma vez que o duelo não integra os registros oficiais do clássico paraense.

Recortes de jornal da época (Reprodução / Jornal Flash)

Naquela época, a competição dos Segundos Quadros funcionava como uma espécie de preliminar dos jogos principais do Campeonato Paraense. A partida que rendeu a goleada histórica envolvia os chamados "aspirantes", ou seja, equipes amadoras formadas por jogadores que não faziam parte do elenco principal. Apesar de amador, o torneio era levado a sério pelos clubes e despertava paixões nas arquibancadas.

VEJA MAIS

Com o passar das décadas, o episódio se transformou em motivo de provocação e disputa de narrativa entre as duas torcidas. Para os azulinos, trata-se de uma goleada que merece ser lembrada. Para os bicolores, uma "lenda" que não tem valor esportivo oficial.

Outras goleadas históricas

Se for para falar de goleadas incontestáveis, o torcedor do Leão também tem outro número de respeito na memória: no dia 5 de março de 1939, no estádio da Curuzu, o Remo venceu o Paysandu por 7 a 2 pela Taça Abelardo Conduru. O nome da partida? Jango. O atacante marcou cinco gols naquele dia e garantiu seu lugar na história do clássico.

Mesmo com todos os poréns, o 7 a 0 de 1927 continua sendo lembrado, discutido e relembrado – como toda boa história que envolve o Re-Pa. Afinal, no futebol, nem toda memória precisa estar nos livros para ser eterna.