Você lembra qual banda paraense já tocou na abertura das Olimpíadas? Veja aqui!

A contagem regressiva para as Olimpíadas de Paris 2024 já começou! As atrações da cerimônia de abertura deste ano ainda não foram confirmadas, mas, vale lembrar, que ao longo das competições muitos artistas já se apresentaram, como Céline Dion, Paul McCartney, Anitta e até Zeca Pagodinho. Mas você sabia que uma banda paraense também já fez história na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos?

Em 2016, durante as Olimpíadas realizadas no Rio de Janeiro, as cinco bilhões de pessoas ao redor do mundo que estavam sintonizadas na cerimônia de abertura puderam conhecer um pouco mais da música do Pará com uma apresentação inesquecível da Gang do Eletro, que levou o tecnobrega ao estádio do Maracanã. O grupo, composto por Keila Gentil, Willian Love, Waldo Squash e Marcos Maderito, encantou o público com uma performance da música "Velocidade do Eletro" que, no refrão, convida todos a "tremer".

Banda Gang do Eletro se apresentou nas Olimpíadas do Rio 2016. (Reprodução/Instagram)

O show foi marcado por pirotecnia e luzes neon, características marcantes do quarteto. Na apresentação, a vocalista do grupo, Keila Gentil, estava grávida de três meses, mas isso não a impediu de dar toda sua energia no estádio.

"A gente representou a cultura de uma região, não só a de um Estado", disse a cantora em entrevista na época.

A cerimônia de abertura das Olimpíadas do Rio 2016 contou a história do Brasil e a diversidade cultural do país, desde as florestas até a representação das favelas. Além da Gang do Eletro, outros artistas brasileiros de peso marcaram presença, como Luiz Melodia, Chico Buarque, Ludmilla, Elza Soares, Marcelo D2, Zeca Pagodinho, Karol Conka, Jorge Ben Jor, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Anitta. Até a supermodelo Gisele Bündchen desfilou no Maracanã.

Relembre a apresentação da Gang do Eletro nas Olimpíadas do Rio 2016:

Cerimônia de abertura de Paris 2024

A Cerimônia de Abertura das Olimpíadas de Paris 2024 será realizada no dia 26 de julho, com início previsto para as 14h30 (horário de Brasília). Em uma decisão inédita, o comitê organizador escolheu o icônico Rio Sena como palco para dar o pontapé inicial do maior evento esportivo do mundo. Essa é a primeira vez na história das Olimpíadas que a cerimônia de abertura não será realizada em um estádio. O evento terá transmissão ao vivo na TV Globo, Sportv, Globoplay e Cazé TV.

Os Jogos de Paris 2024 acontecerão entre os dias 24 de julho e 11 de agosto.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)