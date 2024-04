Medalha de ouro conquistada pelo futebol brasileiro nos Jogos Olímpicos do Rio está à venda

Uma das 18 medalhas de ouro concedidas aos jogadores do Brasil pela vitória no torneio de futebol masculino das Olimpíadas Rio-2016 foi posta à venda online, de acordo com informações da Memorabília do Esporte, responsável pela comercialização. A identidade do vendedor não foi revelada, mas somente os jogadores receberam medalhas do Comitê Olímpico Internacional.

O CEO da Memorabília do Esporte, Samy Vaisman, comentou: "Essa medalha tem valores que vão muito além do financeiro, do valor de venda. Ela representa uma vida de dedicação e entrega de um atleta, é um pedaço da história do esporte brasileiro. Essa medalha de ouro é carregada de sentimento, de simbolismo, é a primeira medalha de ouro do país no futebol, conquistada na primeira edição olímpica no país e no estádio mais icônico do mundo. Com certeza será muito disputada pelos colecionadores porque é raríssimo que uma peça como essa esteja disponível no mercado internacional."

Segundo o "ge", o valor solicitado é de R$ 170 mil. A medalha está em bom estado e no estojo original (acompanhada de um pin entregue aos atletas campeões), conforme a Memorabília do Esporte. Uma parte do montante arrecadado será destinada a iniciativas e/ou instituições sociais, conforme afirmado pelo vendedor.

'Suspeitos'

Embora não se saiba o nome do proprietário, existe uma lista de "suspeitos", haja vista que só os atletas do futebol foram presenteados com a medalha. Os 18 jogadores que participaram da conquista em 2016 foram:

• Weverton,

• Uilson,

• Zeca,

• William,

• Douglas Santos,

• Rodrigo Caio,

• Marquinhos,

• Luan Garcia,

• Walace,

• Rodrigo Dourado,

• Thiago Maia,

• Renato Augusto,

• Rafinha Alcântara,

• Felipe Anderson,

• Luan,

• Gabigol,

• Gabriel Jesus,

• Neymar.