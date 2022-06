Em Portugal, paraense conquista medalha de ouro no Campeonato Europeu de jiu-jitsu

O paraense Douglas Dutra conquistou a medalha de ouro no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, que ocorreu em Setúbal, Portugal, entre os dias 28 e 29 de maio. Com isso, o atleta tornou-se campeão continental da categoria -70kg, na faixa roxa. Além disso, o lutador foi medalhista de prata na categoria absoluto.

“Estou me sentindo muito feliz com o resultado dessa competição. Mas, estou muito mais contente por ter recebido um ótimo suporte de um patrocinador que me ajudou nessa conquista. Esse título foi muito importante para o meu currículo. Com isso, poderei conseguir outros patrocinadores e, consequentemente, mais medalhas”, declarou o paraense.

Natural de Belém, Douglas começou no jiu-jitsu por meio de um projeto social em 2014. Há pouco mais de três anos, em busca de mais oportunidades e estrutura no esporte, ele decidiu se mudar para Portugal. E lá foi acolhido pela academia Kimura, do lutador Diego Faísca.

Apesar de todas as dificuldades para conseguir patrocínios, pode-se dizer que a mudança de endereço deu certo. No país europeu, Douglas conseguiu conciliar as duas paixões: o jiu-jitsu e o universo das tatuagens, já que além de atleta, ele também é tatuador. O paraense também já conquistou títulos importantes, como a medalha de ouro no AJP Tour Portugal.

“Meu próximo passo agora é treinar cada vez mais, corrigir os erros que percebi nessa competição, pretendo competir na Espanha e estou aberto a novas parcerias", disse Douglas.

O próximo campeonato para o qual Douglas também se prepara é o “Bem-vindo a Selva”, que ocorre em Portugal, no dia 4 de junho.

“Queria agradecer muito à minha mãe Gisele por apoiar todas as minhas decisões e por sempre ficar ao meu lado nos momentos bons e ruins”, finalizou o paraense.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)