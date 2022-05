Paraenses conquistam ouro no South America Continental de jiu-jitsu e vaga para o mundial, em Dubai

Quatro atletas paraenses de jiu-jitsu conquistaram medalhas no South America Continental Tour da AJP, no último final de semana, em Balneário do Camboriú, em Santa Catarina. Vitória Gabriella, Vitória Nunes, Dyná Sena e Eduarda Lima foram as medalhistas. As quatro ganharam três pódios de ouro, dois de prata e um de bronze. Com os resultados, elas estão classificadas para a etapa mundial, que ocorre em Dubai.

Dyná Sena foi campeã na categoria até 55 kg e ficou em segundo lugar na divisão absoluta, que é onde a atleta luta com lutadores de vários pesos. Classificada para a etapa de Dubai, a paraense disse que está muito feliz com o resultado e espera fazer um bom torneio no final do ano.

“Estou muito feliz com minha conquista. Treino desde os meus 14 anos, sempre sonhei em conquistar esses títulos e hoje estou realizando isso. É muito gratificante ver todo meu esforço diário nos treinos trazendo resultado para o meu estado, isso me faz querer treinar mais e buscar sempre evoluir. E agora, com a oportunidade de lutar no Ajp em Dubai, sem dúvida fará eu me dedicar ainda mais para alcançar meu objetivo, que é o lugar mais alto do pódio”, declarou Dyná.

paraenses campeãs de jiu-jitsu Dyná Sena Divulgação Vitória Nunes Divulgação Vitória Gabriella Divulgação Eduarda Lima Divulgação

Vitória Gabriela foi ouro na categoria até 70 kg e conquistou o bronze no absoluto da faixa roxa. Vitória Nunes ganhou duas, ouro na divisão até 62 kg e prata no absoluto também da faixa roxa. Já Eduarda Lima, ficou com a medalha de bronze nos 62 kg.

A etapa mundial do AJP deve ocorrer em novembro, entre os dias 17 e 19 de novembro, em Dubai.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)