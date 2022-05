Pais praticam jiu-jitsu para incentivar filha, que conquista medalha no Brasileiro para crianças

A paraense Izabela Delgado foi um dos destaques paraense no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu para crianças, no último final de semana, em Barueri, São Paulo. A jovem conquistou a prata na categoria super-pesado (até 51,1 kg), da faixa amarela. Além dela, de acordo o site da Confederação Brasileira da modalidade (CBJJ), 17 atletas da delegação do Pará conquistaram medalhas na competição.

“Eu me sinto muito feliz porque ela é empenhada, dedicada e está aprendendo a fazer boas escolhas, isso é gratificante. Nossa família sente muito orgulho de ter uma atleta como ela, mesmo sabendo das dificuldades que nossos atletas enfrentam aqui”, declarou a mãe de Izabela, Cláudia Delgado.

A paraense começou no esporte por incentivo da família. O pai, Cleiton Ribeiro, era praticante de jiu-jitsu e desde pequena Izabela o acompanhava nos eventos de MMA, como o UFC. A mãe lembra que Izabela ficava empolgada com as lutas, brincava e gostava muito.

Assim, a partir do momento em que a menina teve o contato com o jiu-jitsu, não quis mais sair e recebeu o apoio de toda família, inclusive o pai voltou a treinar e a mãe começou a praticar o esporte.

“Levei ela para aula experimental e no outro dia ela perguntou se poderia ir novamente. Então a levei. O pai dela voltou a praticar e eu comecei no esporte também, para incentivar e acompanhar de forma mais competitiva os campeonatos realizados pela Federação Paraense”, relatou Cláudia.

Agora, Izabela e o pai se preparam para duas competições regionais aqui no Estado. No próximo fim de semana, entre os dias 21 e 22 de maio, eles competem na Copa Para Ter Paz de Jiu-Jitsu e, em junho, participam do Open pela Paz da modalidade. Já Cláudia, se recupera de algumas lesões e está esperando o melhor momento para retornar aos tatames.

