Pará vive expectativa de títulos no Brasileiro de Jiu-Jitsu para crianças e adolescentes

O Pará será bem representado por 25 atletas no tatame do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu para crianças e adolescentes. O evento, que é destinado a atletas com idades entre 4 e 17 anos, irá ocorrer nos próximos dias 14 e 15 de maio, no Ginásio José Corrêa, em Barueri, São Paulo. Para a competição, os paraenses receberam incentivo da Secretaria de Estado de Esporte de Lazer (Seel).

“A gente treina, a gente estuda juntas, nós compartilhamos os nossos sonhos juntas. Eu estou muito feliz por estar representando nossa cidade, nosso estado, principalmente com ela. Vai ser bem complicado e difícil a gente ter que se enfrentar, não queria isso, mas o que a vida preparou para gente e que vença a melhor”, conta Sayla Soares, atleta, que irá competir com a irmã, Bárbara Soares.

Na faixa cinza, entrarão na disputa Fabrício Vergolino, no Infanto 1; Nicolas Araújo, no Infanto 3, e Maria Nascimento, no Infanto Juvenil 3. Com a faixa amarela, estão Lana Cristina, Sophia Garcia, ambas na categoria Infanto 2; Andressa Santiago, no Infanto 3; Willian Ribeiro e Ana Costa, estão na categoria Infanto Juvenil 1; Paulo Henrique, no Infanto Juvenil 2, e Rayane Santos, no Infantil Juvenil 3.

Já na faixa laranja, os representantes serão Ana Silva, pela categoria Infanto 1; Guilherme dos Santos, no Infanto 3; Maria Eduarda Brito, pela disputa da categoria Infanto Juvenil 1, e Daniele Miranda, pela categoria Infanto Juvenil 2. Já na faixa verde, está Renata Cesár, no Infanto 2; Ricardo Cândido, pela categoria Infanto Juvenil 2, além das irmãs Bárbara Soares e Sayla Soares, ambas irão disputar na categoria Infanto Juvenil 3.

Paralela à competição, também será realizadp o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (Juvenil, Adulto e Master), no qual três atletas, Gabrielle Santos, Kelren da Silva e Vinícius Gama, estarão no Juvenil 1. Já Rayssa Cesár e Jamily Borges, ambas pela categoria Juvenil 2. Outro competidor é Ewerton de Oliveira e Rodrigo Aleixo, pelas categorias Master 1 e 2, respectivamente.

“Essa conquista é muito importante para a Secretaria, em que 25 atletas paraenses receberam o apoio para o campeonato. A expectativa é que os representantes tragam títulos para o estado e a Seel com seu papel de incentivar o esporte, espera que eles tragam resultados positivos para o estado do Pará”, ressaltou Vitor Borges, secretário adjunto da Seel.