Paraenses disputam Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu em São Paulo

O Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu para crianças e adolescentes ocorre nos próximos dias 14 e 15 de maio, no Ginásio José Corrêa, em Barueri, em São Paulo. Na competição, o Pará será representado por 18 jovens atletas. Junto com a disputa, o torneio para as categorias Juvenil, Adultos e Master também será realizado e outros sete paraenses vão em busca de medalhas.

As irmãs Sayla e Bárbara Soares vão disputar medalhas na categoria Infanto Juvenil 3, da faixa verde. Mesmo na mesma divisão, ambas estão felizes por irem para o campeonato juntas.

“A gente treina, estuda juntas e nós compartilhamos os nossos sonhos juntas. Eu estou muito feliz por estar representando nossa cidade, estado, principalmente com ela. Vai ser bem complicado e difícil a gente ter que se enfrentar, não queria isso, mas o que a vida preparou para gente e que vença a melhor”, declarou Sayla Soares.

No Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Adulto, Juvenil e Master, Gabrielle Santos, Kelren da Silva e Vinícius Gama competem no Juvenil 1. Rayssa Cesár e Jamily Borges são da categoria Juvenil 2. Já Ewerton de Oliveira e Rodrigo Aleixo brigam por pódios na divisão Master 1 e 2, respectivamente.

Confira a lista de atletas que disputam o CBJJ para crianças e adolescentes

Faixa cinza

Fabrício Vergolino (Infanto 1)

Nicolas Araújo (Infanto 3)

Maria Nascimento (Infanto Juvenil 3)

Faixa amarela

Lana Cristina, (Infanto 2)

Sophia Garcia (Infanto 2)

Andressa Santiago (Infanto 3)

Willian Ribeiro (Infanto Juvenil 1)

Ana Costa (Infanto Juvenil 1)

Paulo Henrique (Infanto Juvenil 2)

Rayane Santos (Infantil Juvenil 3)

Faixa laranja

Ana Silva (Infanto 1)

Guilherme dos Santos (Infanto 3)

Maria Eduarda Brito (Infanto Juvenil 1)

Daniele Miranda (Infanto Juvenil 2)

Faixa verde

Renata Cesár (Infanto 2)

Ricardo Cândido (Infanto Juvenil 2)

Bárbara Soares (Infanto Juvenil 3)

Sayla Soares (Infanto Juvenil 3)

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)