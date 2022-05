Paraense busca bicampeonato no Brasileiro de jiu-jitsu, em São Paulo

O paraense Rodrigo Aleixo é um dos integrantes da delegação do Pará no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. A competição ocorre entre os dias 6 e 14 de maio, em Barueri, em São Paulo. O atleta, campeão em 2012, busca o bicampeonato no torneio na categoria faixa preta máster, no peso-pena.

“Minha preparação está sendo feita desde dezembro quando lançou no calendário da confederação do evento. As minhas expectativas são as melhores possíveis. Tive uma excelente preparação física e técnica junto com os meus alunos e amigos de equipe”, declarou o atleta.

A primeira luta do paraense está marcada para o próximo sábado (7). Para ser campeão, Rodrigo precisa vencer cinco lutas na categoria, na qual 35 atletas disputam o título.

Além de Aleixo, outros 18 atletas estão com vaga garantida para a disputa do Campeonato Brasileiro.