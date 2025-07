Projeto Nocaute na Violência celebra 13 anos com eventos no interior do Pará

O Nocaute na Violência se consolidou como uma das principais ações voltadas aos esportes de combate no Pará. Em 2025, a iniciativa completa 13 anos e vem promovendo eventos em diversas regiões do estado. Na última semana, foi realizada a 55ª edição em Cachoeira do Arari, na região do Marajó. No próximo sábado (19), será a vez da cidade de Portel receber o projeto.

"Nós estamos levando o Nocaute na Violência por todo o interior do Pará para atrair os jovens para a prática do esporte. Graças a Deus, é um sucesso", declarou o fundador do projeto e treinador, Zezé do Boxe.

Em Portel, o evento será realizado no ginásio municipal da cidade, com um total de 12 lutas de boxe, envolvendo atletas de várias regiões do estado. A edição contará ainda com um duelo internacional entre o francês Ergie Soudati e o paraense Cleidson Santana.

VEJA MAIS

"É o quarto ano que vamos a Portel com o Nocaute na Violência, e desta vez a procura está muito grande nas academias que fazem parte do projeto. Para mim, isso é gratificante, porque uma das minhas maiores conquistas é ver os jovens aderindo ao esporte" destacou Zezé do Boxe. "[Com o projeto], conseguimos mostrar que o esporte é inclusão social, integração e não violência" completou.

Além de Portel, o evento também passará por Soure, no Marajó, no dia 26 de julho, e por Belém, em agosto. Na capital paraense, a edição será realizada no Ver-o-Peso, com o objetivo de aproximar feirantes e frequentadores do local da iniciativa. O projeto também terá uma edição especial em Santa Catarina, no próximo mês.

O Nocaute na Violência foi criado em 2012. Segundo Zezé do Boxe, na época, o projeto reunia quatro academias e apenas 16 alunos. Atualmente, são 108 centros de treinamento e mais de 800 jovens inscritos na ação.