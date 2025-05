Tailândia recebe a 54ª edição do 'Nocaute na Violência' neste sábado

Neste sábado, 3 de maio, a cidade de Tailândia, no nordeste do Pará, será palco da 54ª edição do evento de boxe “Nocaute na Violência”, uma iniciativa de inclusão social através do esporte. Com entrada franca, a programação começa às 19h30, no Ginásio Municipal Werner Kronbauer, que tem capacidade para cinco mil pessoas.

Promovido pela Prefeitura de Tailândia, o evento faz parte das comemorações pelos 37 anos de emancipação do município e conta com o apoio da Federação Paraense de Boxe Amador e Profissional (FPBAP) e do Conselho Nacional de Boxe (CNB). A organização destaca o apoio do prefeito Lauro Hoffmann e sua equipe, que têm incentivado o esporte como ferramenta de transformação social.

Nocaute na Violência Divulgação

Criado em 2013 por Zezé do Boxe, o projeto “Nocaute na Violência” chega à sua primeira edição de 2025 consolidado como um dos principais programas de valorização do boxe no estado. O evento contará com 16 combates, incluindo disputas de cinturão e atletas de destaque.

Entre os principais confrontos da noite estão:

- Henrique Chaves (CT Maizena Team – PA) x Wictor Wolf (Projeto Navega Boxe – SC) na categoria 60 kg.

- No feminino, pela categoria 72 a 75 kg, as paraenses Ana Santos (Team Vilhena) e Pâmela Costa (ADZB) disputam o título.

- Alessio Seixas (ATOL) enfrenta Matheus Rodrigues (Miguel Rosado – Guamá) em busca de manter sua invencibilidade na categoria 60/63 kg.

O evento terá participação de academias vindas de várias regiões do Pará, como Portel, Soure, Mocajuba, Paragominas, Tailândia, Moju, Igarapé-Açu, Mosqueiro, Marituba, Belém e Ananindeua, além de uma equipe de Santa Catarina, que desembarca nesta sexta-feira em Belém para integrar o card.

Tailândia também será representada por três atletas locais: Natanael Souza, Gabriel Oliveira e Luís Fernando, reforçando o protagonismo da cidade no cenário do boxe paraense.

“Criamos o projeto com o objetivo de mostrar que o boxe é muito mais do que um esporte: é inclusão social, integração e transformação. Hoje, somos reconhecidos até fora do país e já revelamos talentos como o olímpico Michael Douglas e o campeão brasileiro peso-pesado William Coutinho”, afirma Zezé do Boxe.

O evento é uma grande celebração do esporte como ferramenta de desenvolvimento humano e social. A expectativa é de casa cheia e muita emoção dentro do ringue.