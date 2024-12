Projeto 'Nocaute na Violência' encerra temporada 2024 com balanço positivo e café com a imprensa

No próximo dia 12 deste mês, o projeto "Nocaute na Violência" encerra mais uma temporada, a 12ª, com um evento especial. Ao invés de lutas, a data vai reunir apoiadores e a imprensa esportiva que ajudaram a consolidar o projeto como um dos maiores formadores de atletas no esporte amador paraense. A última edição de 2024 foi realizada em setembro deste ano, com 16 lutas no município de Tailândia.

Criado há 12 anos, o projeto se consolidou como importante ferramenta de resgate social e estímulo à prática esportiva. “O Nocaute na Violência foi criado para fazer o jovem praticar o boxe e conscientizá-lo de que a prática da modalidade possibilita é inclusão social, integração e vida. Começamos com quatro academias e agora temos 108. Iniciamos com 16 atletas e hoje temos mais de 800”, explica Zezé do Boxe, idealizador da iniciativa.

Com tamanho sucesso, a organização do "Nocaute" resolveu organizar um evento justamente para homenagear os apoiadores, em especial a imprensa esportiva. "Desta vez vamos homenagear quem muito apoio e foi responsável pela grandeza do Nocaute. Vamos receber os veículos e entregar a eles uma pequena homenagem em forma de troféu por conta da parceria de longos anos", completa Zezé do Boxe.

As lutas do Nocaute na Violência são chanceladas pela Federação Paraense de Boxe Amador e Profissional, que é filiada ao Conselho Nacional de Boxe (CNB) e já revelou vários atletas para o cenário nacional. O projeto foi criado por Zezé do Boxe, em parceria com outros treinadores, para estimular os jovens a praticarem o esporte e conseguirem uma oportunidade de mudar de vida.

O Café da manhã será no próximo dia 12 de dezembro, a partir das 9 horas da manhã, no bar e restaurante "Hangs Burgs", na avenida Almirante Tamandaré, esquina com a rua Carlos de Carvalho, no bairro da Cidade Velha.