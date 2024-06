Buscando carreira profissional no Boxe, 'Vaqueiro Marajoara' faz sucesso com 'estilo' no ringue

O sonho de grande parte dos atletas amadores é seguir um caminho que os leve ao sucesso em uma carreira profissional no esporte. Para o marajoara Mauro Ribeiro, não é diferente. Mais conhecido como “Vaqueiro Marajoara”, Mauro é natural do município de Muaná e está disposto a fazer renúncias para alcançar o sucesso no boxe.

O jovem, de 22 anos, iniciou a carreira como pugilista há oito anos por meio de um projeto social organizado pelo professor Marcelo Nascimento, que até hoje auxilia na carreira do Vaqueiro Marajoara.

“Sempre tive uma paixão por luta, e quando vim do campo morar na sede do município, para estudar, escutei falar de um projeto social de boxe organizado pelo professor Marcelo, me adaptei ao esporte e desde então comecei a treinar e não parei mais”, explicou o atleta.

Atualmente, Mauro já acumula um bom cartel no boxe amador onde atua na categoria peso pena. Ao todo já são 11 lutas, com 10 vitórias e apenas uma derrota por pontos, que já levaram o marajoara ao segundo lugar do ranking nacional. A expectativa do vaqueiro é elevar os números para conquistar a chance de uma carreira profissional na modalidade, que seu grande objetivo, pelo qual está disposto até mesmo a mudar de país.

“Quero poder dar uma condição de vida melhor para meus familiares. Sei que no Brasil é muito difícil fazer uma boa carreira devido à falta de grandes eventos de boxe, caso seja necessário mudar de país, como muitos fazem em busca de uma grande carreira, com certeza irei fazer isso também”, afirmou.

Para agregar mais números no cartel, o Vaqueiro Marajoara vai disputar, no dia 27 de junho, a 50ª edição do Nocaute na Violência, onde vai encarar o icoaraciense Anderson de Jesus Silva, mais conhecido como Buda, na categoria peso leve. Segundo o pugilista, as expectativas para a luta estão elevadas,

“Com certeza será um dos melhores, está sendo muito aguardo e comentado. Vai ter a participação de várias presenças VIP, como o campeão mundial Popó Freitas. Vamos chegar e fazer nosso trabalho, pôr em prática o que treinamos, confio no meu potencial, também não subestimo meu adversário que tem mais experiência no boxe, mas vamos fazer um grande combate e que vença o melhor”, disse.