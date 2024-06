Nocaute na Violência lança edição Gold com 23 lutas e combate internacional

Um dos eventos mais robustos do esporte amador paraense volta à cena no próximo dia 27 de junho, para a edição Gold, que celebra 50 edições do projeto Nocaute na Violência, voltado para o incentivo ao esporte através da nobre arte do boxe. Na manhã desta sexta-feira (7), houve o lançamento oficial em um café da manhã reunindo atletas, patrocinadores e apoiadores em um restaurante no bairro da Cidade Velha.

Com 12 anos de história, o Nocaute na Violência nasceu no intuito de fortalecer o cenário estadual do esporte, reunindo academias de todas origens em um evento aberto ao povo, que contribui de forma simbólica com a doação de alimentos. Esse ciclo de esporte e humanidade opera uma engrenagem solidária que ajuda quem mais precisa e fortalece, assim, a descoberta de novos talentos.

Desta vez, haverá 18 lutas amadores e outras cinco profissionais, com destaque para os embates entre a brasileira Josiane Cardoso e a russa Alisa Saveleva, na categoria peso galo; além do embate na categoria super médio entre o baiano Iago Freitas, filho do ex-campeão Popó, e Michel Pereira. Participam desta edição academias do Pará, Maranhão e Santa Catarina.

O diretor geral do evento, Zezé do Boxe, conta que o grande legado do Nocaute na Violência é a inclusão de jovens nas práticas esportivas e a formação de verdadeiros campeões no boxe e na vida.

"O primeiro Nocaute na Violência foi em setembro de 2012, na Praça Batista Campos. Na ocasião foram quatro academias participando e 16 atletas. Hoje já contabilizamos 104 academias e 696 atletas que já passaram pelo evento. Daí surgiu o Willian Coutinho, atual Campeão Brasileiro, atletas que estão nas forças armadas, o Próprio Michael Douglas, que foi medalha de prata no Pan de 2023, entre vários outros", conta Zezé, que dirige o evento ao José Carlos, o Popular "Maizena", Junior Kibe, Paulo Romano, Ulisses Pereira e a Federação Paraense de Boxe Profissional e Amador.