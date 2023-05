Com presença de Popó, Nocaute na Violência chega a 44ª edição e realiza pesagem nesta quinta (11)

A partir das 9 horas desta quinta-feira, no 'Hangs Burgs', no bairro da Cidade Velha, o tradicional evento esportivo Nocaute na Violência realiza a pesagem oficial das lutas, que serão realizadas no ginásio Serra Freire, nesta sexta-feira, a partir das 16 horas. Entre elas, haverá uma disputa de cinturão brasileiro e a presença do ex-campeão mundial Acelino "Popó" Freitas.

O pugilista está em Belém para acompanhar o filho, Iago Freitas, que fará uma das lutas da noite contra o paraense Michel de Lima, ambos na categoria super meio médio, de 66 a 69kg. O combate principal da noite será na categoria peso pesado, entre o paraense William Coutinho e o paulista Marcos Sebastião Ferreira.

O cinturão em jogo pertence ao Conselho Nacional de Boxe (CNB), filiado ao Conselho Mundial de Boxe (CMB) e Organização Mundial de Boxe (OMB). Ao todo, serão 20 lutas, começando a partir das 16 horas com o card preliminar. As lutas profissionais começam a partir das 19h30, com previsão de encerramento às 22 horas.

Durante o evento haverá homenagem pelo Dia das Mães, além da distribuição de cestas básicas. A coordenação do evento pede para que o público chegue cedo, pois a lotação do ginásio, ao ser concluída, forçará o fechamento das entradas.