Conheça os desafios de promover o boxe e torná-lo acessível à população

No último dia 10, a cidade de Moju recebeu mais uma edição do projeto Nocaute na Violência, organizado pela Associação Zezé do Boxe. Na ocasião, 24 lutas foram disputadas no ginásio Iverson Pereira dos Santos.

Paralelo a isso, a presidente do Conselho Nacional de Boxe e embaixadora da WBC Cares, Geyza Cariny esteve acompanhando o evento para divulgar o trabalho da entidade e conhecer um pouco mais da realidade do esporte em solo paraense.

Entre as atividades, Geyza conversou com o Núcleo de Esportes de O Liberal sobre o panorama no esporte e a inclusão do projeto paraense no hall de eventos divulgados mundialmente pela WBC Cares Brasil.

Fale um pouco sobre você e o que a trouxe para Belém

Meu nome é Geyza Caryny, tenho 38 anos e moro em São Paulo capital. Estou há aproximadamente 13 anos no universo do boxe. Além disso, sou presidente do Conselho Nacional de Boxe (CNB) e embaixadora da WBC Cares Brasil.

Qual é a sua avaliação sobre o trabalho desenvolvido tanto no CNB quanto na função de embaixadora da WBC Cares.

Mesmo com todas as dificuldades que existem no esporte brasileiro, é gratificante ajudar e apoiar a modalidade do boxe. As dificuldades existem e giram muito em torno da falta de apoio ao esporte, apoio financeiro, visibilidade e etc. Além disso, lidar com pessoas com costumes antigos, que não aceitam as atualizações de regras, regulamento e tecnologia, acaba sendo constante.

No CNB preciso estar sempre atualizada das regras mundiais, buscar melhoria para o esporte e trabalhar cada vez para que o boxe Brasileiro possa estar em evidência. Um exemplo disso é que o CNB trabalha com as organizações mundiais, indicando os Campeões Brasileiros para os rankings internacionais.

Como você avalia o cenário do boxe nacional?

O Boxe Brasileiro está em constante evolução e cada vez mais se destacando no cenário internacional. Nesse quesito, as mulheres têm um papel importante para o crescimento e atuam no esporte como grandes nomes de atletas, promotoras e na arbitragem.

WBC Cares Brasil

O WBC Cares, que é uma organização sem fins lucrativos, tem no Brasil o WBC CARES BRAZIL, tendo como Embaixadores a Sra. Geyza Caryny e o Sr. Mike Miranda Jr. Ele apoia alguns projetos sociais no Brasil. Também são apoiadas diversas campanhas de doações e palestras motivacionais.

Projetos em parceria com o WBC CARES

SCHOLAS

Scholas é uma entidade internacional sem fins lucrativos de bem-estar público, promovida pelo Papa Francisco, que trabalha com escolas e comunidades educativas, públicas e privadas, de todas as confissões religiosas e seculares para restaurar o pacto educacional.

Campanhas WBC Cares

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMOR E RESPEITO:

O boxe nos ensina respeito e o jogo limpo. Usando esses princípios e por meio de nossos lutadores, exortamos a sociedade a ter uma vida pacífica no lar e na família. Fornecemos informações e apoio a quem procura ajuda.

ANTI-TEXTO - SE VOCÊ DIRIGIR, NÃO ESCREVA!

Estar alerta e focado são primordiais no combate. Através da publicação de brochuras e apresentações, promovemos a responsabilidade social e a direção segura.

PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

PROTEJA-SE!

Segurança e respeito são aspectos importantes em nosso esporte. Se você pratica boxe ou não, você precisa estar em boa saúde. Nossos atletas têm um papel muito importante na promoção do cuidado e da responsabilidade sexual.

KO AO BULLYING!

Possivelmente o programa mais importante da sociedade atual. Muitos de nossos atletas tem vivido em sua própria carne esta problemática. O boxe exige coragem, e é preciso gente forte, aqueles que estão familiarizados com a intimidação buscam inspirar nossos jovens a promover o respeito.

Por meio de nossos atletas e arbitragem, realizamos painéis e eventos em escolas e centros juvenis para ensinar um tipo diferente de coragem: o valor da gentileza.

PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O USO DE DROGAS

SE VOCÊ USAR VOCÊ PERDE!

O Conselho Mundial de Boxe é a única organização sancionadora de boxe que realiza testes antidoping em associação com a VADA em seus campeões e os 15 melhores classificados em nossas listas. Além disso, realizamos campanhas de conscientização sobre esse problema, por meio de nossos campeões mundiais, que atuaram como porta-vozes. Também visitamos hospitais, centros de reabilitação, prisões e escolas para promover uma vida limpa. Acreditamos que viver sem drogas é a única maneira honesta de entrar em qualquer arena, incluindo a vida.

Como o projeto faz a diferença na vida das pessoas?

O projeto é de extrema importância para a sociedade. Incrível de ver a força que o boxe ganha atrás deste projeto. O boxe não faz só campeões mundiais, mas sim campeões da vida. E nesse ponto, o Pará é um dos celeiros do Boxe Brasileiro.

Quais os objetos do Conselho Nacional de Boxe e WBC Cares?

Estamos trabalhando para que o Boxe Brasileiro cresça cada vez mais. E temos grandes atletas no cenário internacional representando o Brasil.

Hoje, quais os estados com maior evidência no cenário do boxe nacional?

São Paulo, Pará, Rio de Janeiro, Bahia e Piauí atualmente são estes Estados com maiores potenciais dentro do boxe.

Nocaute na Violência

O Nocaute na Violência já faz parte da WBC Cares e já pode usar o sedo da instituição. Hoje, todos os eventos que são divulgados por nós usam um selo específico nos eventos e o nocaute é um deles. Ao final do ano, vamos reunir todasa as informações relevantes sobre os eventos disputados na temporada, número de atletas, lutas, cidades. Tudo isso será apresentado oficialmente à WBC Cares, mas de antemão eles já são parte de nós.