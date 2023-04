'Nocaute na Violência' chega a sua 44ª edição, com disputa de título brasileiro no boxe peso pesado

Um dos eventos mais robustos do esporte amador paraense volta à cena no próximo dia 12 de maio, para uma edição especial, com 20 lutas programadas e uma disputa de título brasileiro na categoria peso pesado, pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB). Em 43 edições, o projeto Nocaute Na Violência se consolidou como uma das grandes ferramentas de inclusão social e convite à prática esportiva. A primeira edição deste ano será realizada no ginásio Serra Freire, com entrada custando dois quilos de alimento não perecível.

As lutas amadoras estão programadas para começar a partir das 17 horas. Já a disputa do cinturão entre Willian Coutinho, da Associação Zezé do Boxe, e o paulista Marcos Sebastião, será a partir das 21 horas. Coutinho, aliás, está se acostumando a desafios cascudos nos ringues, desde que ingressou na nobre arte, por influência do próprio projeto social coordenado pelo experiente treinador de boxe Zezé. Até aqui, o lutador acumula um cartel com mais de 20 lutas no boxe amador e três no profissional, sendo duas vitórias por nocaute no primeiro round.

Willian e sua equipe de treinos na Associação Zezé do Boxe. (Carmem Helena)

Para este combate, ele vem treinando há cerca de dois meses, com o auxílio indispensável de sua equipe de treinadores, que dão suporte técnico e mental, num esporte onde a concentração e o foco precisam ser totais. "Eu tenho visto vídeos das lutas do Marco Sebastião, também conhecido como Hulk. Ele trabalha bem os golpes, gosta da trocação e pega bastante forte, mas eu estou muito dedicado aos treinamentos e espero fazer uma boa luta e garantir mais uma vitória para o boxe paraense", frisa.

Além dos treinos técnicos, o pugilista tem ainda uma rotina puxada de exercícios musculares e uma dieta balanceada. Fora dos ringues Willian procura manter a serenidade e o foco no adversário, pois sabe que qualquer deslize na hora da luta pode ser fatal. "Nessas horas, o maior perigo vindo do lutador adversário são os golpes de cruzados que são muito fortes. Para evitar isso, o trabalho psicológico é muito importante para conscientizar o atleta e motivá-lo a fazer sentir que ele está muito bem", garante.

Treinos puxados dão a tônica à preparação do pugilista. (Carmem Helena / O Liberal)

No comando técnico dos preparativos para luta estão Zezé, Deivid Cardoso e Elton Rocha. O experiente treinador vê no atleta um potencial acima da média e, por conta disso, tem se dedicado bastante às lutas. "O William é um atleta muito dedicado, treina com afinco e tem uma grande técnica, as mãos muito pesadas; Ele é um nocauteador nato", elogia o técnico, que só não pode ter um ritmo maior devido às atividades profissionais do campeão.

"O William trabalha como vigilante, isso dificulta um pouco pois ele treina é um dia sim outro não. No entanto, temos um trabalho muito sólido. Ele confia muito em mim e isso é muito importante na relação de amizade entre o treinador e o atleta e isso facilita na condução do combate quando o atleta tem confiança no treinador", diz. Zezé explica que todo alimento arrecadado nas bilheterias será destinado a três instituições de caridade. Na ocasião do evento, haverá também uma homenagem às mães.