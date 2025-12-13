Em busca da 5ª vitória seguida, paraense Melk Costa enfrenta francês no UFC: 'Vou finalizar ele'

O paraense Melquizael Costa, conhecido como Melk ou Dálmata - apelido adotado neste ano - vai para o seu quarto e último compromisso do ano no UFC. O lutador encara o francês Morgan Charrière no card principal do evento que ocorre neste sábado (13), em Las Vegas. Confiante e em boa fase, o atleta vai em busca da sua quarta vitória na temporada e da quinta seguida.

Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Melk falou sobre o ano excepcional na carreira e disse que o resultado não foi uma surpresa, visto que ele e o time trabalharam muito para esse momento.

"Graças a Deus, eu tenho um time muito sólido, treino muito forte. Então, a gente não fica tão surpreso mais com o resultado porque o processo é muito árduo, mas a gente treina muito forte, é um time muito completo que a gente tem lá na Chute Boxe, em Bauru. Foi um ano maravilhoso, Deus me deu a oportunidade, eu aproveitei e estava pronto", declarou Melk.

Este será o confronto com mais tempo de descanso para o lutador entre um combate e outro. Os três confrontos anteriores tiveram intervalos de cerca de um mês. O último foi em maio, contra Julian Erosa, quando o paraense venceu por decisão.

Na entrevista, o paraense destacou que acredita que este ano foi o mais maduro da sua carreira, quando ele foi testado e mostrou por que está na organização.

"Com certeza [foi a temporada mais madura da carreira] porque o UFC me testou muito. Jogou três caras muito duros para eu lutar e viu que eu não sou só um homem lá. Então isso, para mim, é muito ótimo, eu gosto de ser testado", avaliou.

Melk ainda revelou que foi um ano de muito aprendizado e desafios com a questão do peso, compromissos e distância do estado natal.

"Sou um cara muito pesado, sofro muito na reta final do processo [de bater o peso], vou sentindo alguns probleminhas, mas a gente conseguiu se adaptar. A gente não pode desperdiçar a oportunidade. Foi muito louco o que fiz, três lutas seguidas, menos de 30 dias de cada uma delas, mas tenho uma filha que tem que pagar a conta [risos], tenho uma bebezinha e eu gosto muito de não parar também", afirmou o paraense, que lamentou não poder vir com mais frequência ao Estado.

"Infelizmente, para ir ao meu estado é muito caro. Às vezes é mais barato vir para fora do Brasil do que ir para o Pará, e eu sempre gosto do Pará para renovar as energias, para aproveitar comida que é a melhor coisa que tem no mundo. Mas o que mais marcou neste ano foi a oportunidade, porque no ano passado eu não tive tanta", completou o lutador.

Paraense acomula três vitórias seguida no ano (@melk_cauthymma)

Adversário

Neste sábado, no último evento do ano do Ultimate, o desafio será contra Morgan Charrière, que vem de vitória por nocaute sobre Nate Landwehr. A luta promete ser muito movimentada, visto que os dois atletas possuem estilos parecidos. Tanto o francês quanto Melk têm base na luta em pé, mas são versáteis e se garantem na luta de chão. Para essa luta, a estratégia será "sair na porrada", segundo Costa.

"Ele é um cara completo, versátil, tem uma trocação muito boa, o chão dele é muito bom, ele não usa muito, mas ele vem da base do judô", comentou o paraense. "Não vai ter ritmo [de luta] não. A gente vai se quebrar no murro. A gente vai se quebrar na porrada, na realidade. Eu vou enfiar umas bicudas na costela dele e vamos ver no que vai dar [sic]. Ele vai querer me jogar para o chão e eu vou finalizar ele", projetou o lutador.

Charrière tem 30 anos e um cartel com 21 vitórias, 11 derrotas e um empate. Já Melquizael acumula 24 triunfos e apenas sete reveses.

Dálmata vai para o combate no maior estilo dele: feliz e para se divertir. Melquizael destacou que não sente pressão em lutar no UFC e que estar na organização é uma grande conquista pessoal e profissionalmente.

"Não tem pressão. Eu treino todo dia com os melhores do Brasil, melhores do mundo, sair na porrada aqui para mim é diversão. Pressão era quando eu estava lá no interior, tendo que vender picolé, tendo que fazer um monte de coisa para poder pagar campeonato. [Hoje] eu luto no evento que tem tudo, é só chegar, sair na porrada e se sair feliz [sic]", afirmou.

Ranking e futuro

No UFC desde 2023, o paraense tem sete lutas na organização, sendo cinco vitórias e apenas duas derrotas. Com o cartel positivo, a expectativa era que ele pudesse entrar no ranking dos penas, mas até agora não aconteceu. Para Melk, isso não é um problema. Segundo ele, uma hora o Ultimate vai ranquear ele e as coisas vão acontecer.

Ele ainda revelou o interesse em lutar na categoria de cima, que pode ocorrer no próximo ano.

"Eu não sei como é que vai ser o próximo ano e eu não quero ficar travado. Às vezes, quando entra no ranking, os caras não querem lutar, então tu não tem muita opção de luta. Se acontecer algo de não quererem lutar comigo, eu luto na categoria de cima também, eu estou pensando em fazer uma luta na categoria de cima só para testar. Então, é isso, eu quero trabalhar", finalizou.

O UFC Fight Night será o último do ano e terá Brandon Royval e Manel Kape, do peso-mosca, na luta principal. A paraense Amanda Lemos também luta no evento contra a canadense Gillian Robertson. O evento começa a partir das 21h com o card preliminar.