Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Intercontinental, Liga Portugal, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

Thalles Leal
fonte

Às 14h, o Flamengo enfrentará o Pyramids pela Copa Intercontinental (Gilvan de Souza/ Flamengo)

Os jogos de hoje, neste sábado (13/12), incluem partidas pela Copa Intercontinental, Premier League, La Liga e outras competições internacionais.

Às 14h, o Flamengo enfrentará o Pyramids pelo Super Mundial de Clubes. Já às 14h30, o Osasuna enfrentará o Barcelona pelo Campeonato Espanhol.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Eintracht Frankfurt x Augsburg - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball 
  2. Borussia Mönchengladbach x Wolfsburg - 11h30 - OneFootball
  3. St. Pauli x Heidenheim - 11h30 - OneFootball
  4. Hoffenheim x Hamburg - 11h30 - SportyNet e OneFootball
  5. Leverkusen x Colônia - 14h30 - SportyNet, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball 

Campeonato Argentino

  1. Racing x Estudiantes - 21h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Atlético Madrid x Valencia - 10h - XSports e Disney+
  2. Mallorca x Elche - 12h15 - ESPN 2 e Disney+
  3. Barcelona x Osasuna - 14h30 - ESPN e Disney+
  4. Getafe x Espanyol - 17h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Chelsea x Everton - 12h - ESPN e Disney+
  2. Liverpool x Brighton - 12h - XSports e Disney+
  3. Burnley x Fulham - 14h30 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  4. Arsenal x Wolverhampton - 17h - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Torino x Cremonese - 11h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  2. Parma x Lazio - 14h - XSports e Disney+
  3. Atalanta x Cagliari - 16h45 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Português

  1. Casa Pia x Gil Vicente - 12h30 - Sem informações
  2. Rio Ave x Vitória SC - 15h - Sem informações
  3. Sporting x AVS SAD - 17h30 - ESPN 2 e Disney+

Copa Intercontinental

  1. Flamengo x Pyramids - 14h - SporTV, TV Globo, Globoplay, CazéTV e GeTV

Onde assistir ao jogo de Flamengo e Pyramids; veja o horário

O jogo entre Flamengo x Pyramids terá transmissão ao vivo pela SporTV, TV Globo, Globoplay, GeTV e CazéTV, às 14h.

Onde assistir ao jogo de Barcelona e Osasuna; veja o horário

O jogo entre Barcelona x Osasuna terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de Racing e Estudiantes; veja o horário

O jogo entre Racing Club x Estudiantes terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 21h.

Onde assistir ao jogo de Arsenal e Wolverhampton; veja o horário

O jogo entre Arsenal x Wolverhampton terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 14h - Flamengo x Pyramids - Copa Intercontinental

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

  1. 12h - Chelsea x Everton - Premier League
  2. 12h15 - Mallorca x Elche - La Liga
  3. 14h30 - Barcelona x Osasuna - La Liga
  4. 16h45 - Atalanta x Cagliari - Campeonato Italiano
  5. 17h - Arsenal x Wolverhampton - Premier League
  6. 17h30 - Sporting x AVS SAD - Campeonato Português
  7. 21h - Racing x Estudiantes - Campeonato Argentino

SporTV

  1. 14h - Flamengo x Pyramids - Copa Intercontinental

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado.

Disney+

  1. 10h - Atlético Madrid x Valencia - La Liga
  2. 11h - Torino x Cremonese - Campeonato Italiano
  3. 12h - Liverpool x Brighton - Premier League
  4. 12h - Chelsea x Everton - Premier League
  5. 12h15 - Mallorca x Elche - La Liga
  6. 14h - Parma x Lazio - Campeonato Italiano
  7. 14h30 - Burnley x Fulham - Premier League
  8. 14h30 - Barcelona x Osasuna - La Liga
  9. 16h45 - Atalanta x Cagliari - Campeonato Italiano
  10. 17h - Getafe x Espanyol - La Liga
  11. 17h - Arsenal x Wolverhampton - Premier League
  12. 17h30 - Sporting x AVS SAD - Campeonato Português
  13. 21h - Racing x Estudiantes - Campeonato Argentino

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere neste sábado.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

  1. 11h30 - Eintracht Frankfurt x Augsburg - Bundesliga
  2. 11h30 - Borussia Mönchengladbach x Wolfsburg - Bundesliga
  3. 11h30 - St. Pauli x Heidenheim - Bundesliga
  4. 11h30 - Hoffenheim x Hamburg - Bundesliga
  5. 14h30 - Leverkusen x Colônia - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado.

SportyNet

  1. 11h30 - Hoffenheim x Hamburg - Bundesliga
  2. 14h30 - Leverkusen x Colônia - Bundesliga
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Série A argentina

Racing x Estudiantes: onde assistir ao vivo e escalações da final do Campeonato Argentino (13/12)

Racing Club e Estudiantes jogam pela final da Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

13.12.25 18h00

Campeonato Português

Sporting x AVS SAD: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/12) pela Liga Portugal

Sporting e AVS SAD jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

13.12.25 16h30

Campeonato Inglês

Arsenal x Wolverhampton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/12) pela Premier League

Arsenal e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

13.12.25 16h00

FUTEBOL

Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG

Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental

13.12.25 16h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa

Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo

13.12.25 18h30

MAIS ESPORTES

Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar

Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa

03.11.25 14h25

futebol

No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight

Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10)

14.12.25 0h33

FUTEBOL

Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes

Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13)

13.12.25 17h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda