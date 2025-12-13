Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Intercontinental, Liga Portugal, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Thalles Leal 13.12.25 7h00 Às 14h, o Flamengo enfrentará o Pyramids pela Copa Intercontinental (Gilvan de Souza/ Flamengo) Os jogos de hoje, neste sábado (13/12), incluem partidas pela Copa Intercontinental, Premier League, La Liga e outras competições internacionais. Às 14h, o Flamengo enfrentará o Pyramids pelo Super Mundial de Clubes. Já às 14h30, o Osasuna enfrentará o Barcelona pelo Campeonato Espanhol. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Eintracht Frankfurt x Augsburg - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Borussia Mönchengladbach x Wolfsburg - 11h30 - OneFootball St. Pauli x Heidenheim - 11h30 - OneFootball Hoffenheim x Hamburg - 11h30 - SportyNet e OneFootball Leverkusen x Colônia - 14h30 - SportyNet, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Argentino Racing x Estudiantes - 21h - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Atlético Madrid x Valencia - 10h - XSports e Disney+ Mallorca x Elche - 12h15 - ESPN 2 e Disney+ Barcelona x Osasuna - 14h30 - ESPN e Disney+ Getafe x Espanyol - 17h - Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Chelsea x Everton - 12h - ESPN e Disney+ Liverpool x Brighton - 12h - XSports e Disney+ Burnley x Fulham - 14h30 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Arsenal x Wolverhampton - 17h - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Torino x Cremonese - 11h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Parma x Lazio - 14h - XSports e Disney+ Atalanta x Cagliari - 16h45 - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Português Casa Pia x Gil Vicente - 12h30 - Sem informações Rio Ave x Vitória SC - 15h - Sem informações Sporting x AVS SAD - 17h30 - ESPN 2 e Disney+ Copa Intercontinental Flamengo x Pyramids - 14h - SporTV, TV Globo, Globoplay, CazéTV e GeTV Onde assistir ao jogo de Flamengo e Pyramids; veja o horário O jogo entre Flamengo x Pyramids terá transmissão ao vivo pela SporTV, TV Globo, Globoplay, GeTV e CazéTV, às 14h. Onde assistir ao jogo de Barcelona e Osasuna; veja o horário O jogo entre Barcelona x Osasuna terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 14h30. Onde assistir ao jogo de Racing e Estudiantes; veja o horário O jogo entre Racing Club x Estudiantes terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 21h. Onde assistir ao jogo de Arsenal e Wolverhampton; veja o horário O jogo entre Arsenal x Wolverhampton terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 14h - Flamengo x Pyramids - Copa Intercontinental Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado. ESPN 12h - Chelsea x Everton - Premier League 12h15 - Mallorca x Elche - La Liga 14h30 - Barcelona x Osasuna - La Liga 16h45 - Atalanta x Cagliari - Campeonato Italiano 17h - Arsenal x Wolverhampton - Premier League 17h30 - Sporting x AVS SAD - Campeonato Português 21h - Racing x Estudiantes - Campeonato Argentino SporTV 14h - Flamengo x Pyramids - Copa Intercontinental Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado. Disney+ 10h - Atlético Madrid x Valencia - La Liga 11h - Torino x Cremonese - Campeonato Italiano 12h - Liverpool x Brighton - Premier League 12h - Chelsea x Everton - Premier League 12h15 - Mallorca x Elche - La Liga 14h - Parma x Lazio - Campeonato Italiano 14h30 - Burnley x Fulham - Premier League 14h30 - Barcelona x Osasuna - La Liga 16h45 - Atalanta x Cagliari - Campeonato Italiano 17h - Getafe x Espanyol - La Liga 17h - Arsenal x Wolverhampton - Premier League 17h30 - Sporting x AVS SAD - Campeonato Português 21h - Racing x Estudiantes - Campeonato Argentino Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere neste sábado. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado. OneFootball 11h30 - Eintracht Frankfurt x Augsburg - Bundesliga 11h30 - Borussia Mönchengladbach x Wolfsburg - Bundesliga 11h30 - St. Pauli x Heidenheim - Bundesliga 11h30 - Hoffenheim x Hamburg - Bundesliga 14h30 - Leverkusen x Colônia - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado. SportyNet 11h30 - Hoffenheim x Hamburg - Bundesliga 14h30 - Leverkusen x Colônia - Bundesliga Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Racing x Estudiantes: onde assistir ao vivo e escalações da final do Campeonato Argentino (13/12) Racing Club e Estudiantes jogam pela final da Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.12.25 18h00 Campeonato Português Sporting x AVS SAD: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/12) pela Liga Portugal Sporting e AVS SAD jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 13.12.25 16h30 Campeonato Inglês Arsenal x Wolverhampton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/12) pela Premier League Arsenal e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.12.25 16h00 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h33 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26