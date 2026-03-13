Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números

O Paysandu pega a Portuguesa na próxima semana, no Estádio do Canindé, em São Paulo, em jogo válido pela 4ª fase da Copa do Brasil. A CBF ainda não divulgou a tabela detalhada das partidas. As equipes nunca se enfrentaram por essa competição, mas já se encontraram pela Série B, A e também em amistosos. O confronto entre os clubes é equilibrado, cum uma ligeira vantagem para a Lusa.

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A última vez em que os clubes se enfrentaram foi há quase 20 anos, no dia 3 de outubro de 2006, em jogo válido pela Série b do campeonato Brasileiro. Neste dia a Lusa venceu o Papão por 3 a 1, em Belém. Nesta temporada, o Paysandu acabou rebaixado para a Série C e a Portuguesa fechou o ano na 14ª posição na Segundona, se livrando do rebaixamento.

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No geral, os clubes se enfrentaram 13 vezes em toda a história, com quatro vitórias do Paysandu, quatro empates e cinco triunfos da Lusa do Canindé. Nesse histórico, consta uma goleada do Papão na Lusa, dentro do Canindé. Ela ocorreu no dia 30 de maio de 2006, pela Série B. O clube paraense venceu por 6 a 2, com gols de Têti (duas vezes), Rogerinho (duas vezes), João Vítor e Júnior.

O jogo entre Papão e Leão define a vida financeira dos clubes. Com o Paysandu na Série C e com um orçamento acanhado em relação aos outros anos, a sequência na Copa do Brasil representa um aporte financeiro importante para o restante da temporada. Quem avançar chegará à 5ª fase da competição e receberá o valor de R$2 milhões. Uma quantia que pode representar maior investimento para o Papão e também para a Lusa do Canindé, que jogará a Série D nesta temporada.

Veja o histórico do confrontos

10.02.1946 - Paysandu 2 x 1 Portuguesa - Amistoso

30.04.1950 - Paysandu 1 x 1 Portuguesa - Amistoso

22.05.1955 - Paysandu 2 x 1 Portuguesa - Amistoso

23.04.1978 - Paysandu 0 x 0 Portuguesa - Brasileiro-Copa Brasil

11.03.1981 - Paysandu 1 x 1 Portuguesa - Brasileiro - Taça de Ouro

11.03.1992 - Paysandu 3 x 2 Portuguesa - Série A

24.08.1994 - Paysandu 0 x 0 Portuguesa - Série A

01.09.1994 - Paysandu 1 x 3 Portuguesa - Série A

12.10.1994 - Paysandu 0 x 1 Portuguesa - Série A

19.11.1995 - Paysandu 1 x 2 Portuguesa - Série A

21.08.2002 - Paysandu 1 x 2 Portuguesa - Série A

30.05.2006 - Paysandu 6 x 2 Portuguesa - Série B

03.10.2006 - Paysandu 1 x 3 Portuguesa - Série B