Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação Fábio Will 13.03.26 13h46 Equipes lutam por premiação milionária (Divulgação / Paysandu - X @Lusa_Oficial) O Paysandu pega a Portuguesa na próxima semana, no Estádio do Canindé, em São Paulo, em jogo válido pela 4ª fase da Copa do Brasil. A CBF ainda não divulgou a tabela detalhada das partidas. As equipes nunca se enfrentaram por essa competição, mas já se encontraram pela Série B, A e também em amistosos. O confronto entre os clubes é equilibrado, cum uma ligeira vantagem para a Lusa. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A última vez em que os clubes se enfrentaram foi há quase 20 anos, no dia 3 de outubro de 2006, em jogo válido pela Série b do campeonato Brasileiro. Neste dia a Lusa venceu o Papão por 3 a 1, em Belém. Nesta temporada, o Paysandu acabou rebaixado para a Série C e a Portuguesa fechou o ano na 14ª posição na Segundona, se livrando do rebaixamento. VEJA MAIS Paysandu anuncia contratação de zagueiro ex-Remo O jogador vai desembarcar em Belém nos próximos dias e, uma vez aprovado em todos os exames e avaliações clínicas e físicas, assinará contrato até o final da temporada Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril Lembra dele? Ex-Paysandu critica gramado da Curuzu: 'esse campo é horrível' O jogador não aliviou nas críticas ao gramado da Curuzu, que passou por reparos no final do ano passado e início desta temporada No geral, os clubes se enfrentaram 13 vezes em toda a história, com quatro vitórias do Paysandu, quatro empates e cinco triunfos da Lusa do Canindé. Nesse histórico, consta uma goleada do Papão na Lusa, dentro do Canindé. Ela ocorreu no dia 30 de maio de 2006, pela Série B. O clube paraense venceu por 6 a 2, com gols de Têti (duas vezes), Rogerinho (duas vezes), João Vítor e Júnior. O jogo entre Papão e Leão define a vida financeira dos clubes. Com o Paysandu na Série C e com um orçamento acanhado em relação aos outros anos, a sequência na Copa do Brasil representa um aporte financeiro importante para o restante da temporada. Quem avançar chegará à 5ª fase da competição e receberá o valor de R$2 milhões. Uma quantia que pode representar maior investimento para o Papão e também para a Lusa do Canindé, que jogará a Série D nesta temporada. Veja o histórico do confrontos 10.02.1946 - Paysandu 2 x 1 Portuguesa - Amistoso 30.04.1950 - Paysandu 1 x 1 Portuguesa - Amistoso 22.05.1955 - Paysandu 2 x 1 Portuguesa - Amistoso 23.04.1978 - Paysandu 0 x 0 Portuguesa - Brasileiro-Copa Brasil 11.03.1981 - Paysandu 1 x 1 Portuguesa - Brasileiro - Taça de Ouro 11.03.1992 - Paysandu 3 x 2 Portuguesa - Série A 24.08.1994 - Paysandu 0 x 0 Portuguesa - Série A 01.09.1994 - Paysandu 1 x 3 Portuguesa - Série A 12.10.1994 - Paysandu 0 x 1 Portuguesa - Série A 19.11.1995 - Paysandu 1 x 2 Portuguesa - Série A 21.08.2002 - Paysandu 1 x 2 Portuguesa - Série A 30.05.2006 - Paysandu 6 x 2 Portuguesa - Série B 03.10.2006 - Paysandu 1 x 3 Portuguesa - Série B Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu copa do brasil portuguesa portuguesa x paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. 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Paysandu anuncia contratação de zagueiro ex-Remo O jogador vai desembarcar em Belém nos próximos dias e, uma vez aprovado em todos os exames e avaliações clínicas e físicas, assinará contrato até o final da temporada 12.03.26 19h12 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 FUTEBOL Lembra dele? 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