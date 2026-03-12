Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril O Liberal 12.03.26 17h58 Papão só terá mais dois jogos em 18 dias (Wagner Santana / O Liberal) O Paysandu já conhece parte da sequência de compromissos nas próximas semanas da temporada. Após os desafios mais recentes, o time bicolor terá apenas mais dois jogos no restante do mês de março, uma folga para equipe, que vem desempenhando bem nos compromissos decisivos dessa temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Se no início do mês de março foi repleto de jogos, clássicos e finais, o Paysandu terá agora tempo de trabalho e folga no calendário. O time alviceleste só terá duas partidas nesse mês de março. Na próxima semana, o Papão enfrenta a Portuguesa-SP pela quarta fase da Copa do Brasil. O confronto ainda não teve a data confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas está previsto para ocorrer entre os dias 17, 18 ou 19, em jogo disputado fora de casa. VEJA MAIS Lembra dele? Ex-Paysandu critica gramado da Curuzu: 'esse campo é horrível' O jogador não aliviou nas críticas ao gramado da Curuzu, que passou por reparos no final do ano passado e início desta temporada Técnico do Paysandu destaca reação do time após título do Parazão e vitória na Copa do Brasil Papão venceu a Portuguesa-RJ na última quarta-feira e está classificado para a quarta fase do torneio Paysandu aguarda definição da estreia na Copa Norte Depois do compromisso pela Copa do Brasil, o Paysandu volta a campo pela Copa Norte. A estreia do clube paraense na competição está prevista para os dias 25 ou 26. O time bicolor integra o Grupo A, que conta com as seguintes equipes: Nacional-AM, Independência-AC, Guaporé-RO, Trem-AP e GAS-RR A CBF ainda vai divulgar o calendário detalhado da competição, incluindo as datas exatas das partidas do Paysandu e os adversários de cada rodada da primeira fase. Papão estreia na Série C no início de abril Além das disputas em copas, o Paysandu também se prepara para o início da Série C do Campeonato Brasileiro. A estreia da equipe está marcada para o primeiro fim de semana de abril.Na rodada inicial da competição nacional, o Papão enfrenta o Volta Redonda. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu série c copa do brasil futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 FUTEBOL Lembra dele? Ex-Paysandu critica gramado da Curuzu: 'esse campo é horrível' O jogador não aliviou nas críticas ao gramado da Curuzu, que passou por reparos no final do ano passado e início desta temporada 12.03.26 15h22 futebol Técnico do Paysandu destaca reação do time após título do Parazão e vitória na Copa do Brasil Papão venceu a Portuguesa-RJ na última quarta-feira e está classificado para a quarta fase do torneio 12.03.26 10h09 CLASSIFICADO! Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho 11.03.26 23h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo vai ao mercado e busca reforços para a sequência da temporada Com a chegada de Léo Condé, o Leão Azul deve contratar peças pontuais e também negociar a saída de jogadores 12.03.26 11h47 futebol Torcedores recepcionam jogadores do Fluminense na chegada a Belém Tricolor carioca enfrenta o Remo nesta quinta-feira (12), em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão 12.03.26 9h29 FUTEBOL No ‘confronto dos vices’, Remo recebe o Fluminense buscando a primeira vitória na Série A Remo e Fluminense duelam no Mangueirão, após perdas dos campeonatos estaduais no último domingo para Paysandu e Flamengo, respectivamente 12.03.26 8h00 CLASSIFICADO! Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho 11.03.26 23h27