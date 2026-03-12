Capa Jornal Amazônia
Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são

Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril

O Liberal
Papão só terá mais dois jogos em 18 dias (Wagner Santana / O Liberal)

O Paysandu já conhece parte da sequência de compromissos nas próximas semanas da temporada. Após os desafios mais recentes, o time bicolor terá apenas mais dois jogos no restante do mês de março, uma folga para equipe, que vem desempenhando bem nos compromissos decisivos dessa temporada.

Se no início do mês de março foi repleto de jogos, clássicos e finais, o Paysandu terá agora tempo de trabalho e folga no calendário. O time alviceleste só terá duas partidas nesse mês de março.

Na próxima semana, o Papão enfrenta a Portuguesa-SP pela quarta fase da Copa do Brasil. O confronto ainda não teve a data confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas está previsto para ocorrer entre os dias 17, 18 ou 19, em jogo disputado fora de casa.

Paysandu aguarda definição da estreia na Copa Norte

Depois do compromisso pela Copa do Brasil, o Paysandu volta a campo pela Copa Norte. A estreia do clube paraense na competição está prevista para os dias 25 ou 26. O time bicolor integra o Grupo A, que conta com as seguintes equipes: Nacional-AM, Independência-AC, Guaporé-RO, Trem-AP e GAS-RR A CBF ainda vai divulgar o calendário detalhado da competição, incluindo as datas exatas das partidas do Paysandu e os adversários de cada rodada da primeira fase.

Papão estreia na Série C no início de abril

Além das disputas em copas, o Paysandu também se prepara para o início da Série C do Campeonato Brasileiro. A estreia da equipe está marcada para o primeiro fim de semana de abril.Na rodada inicial da competição nacional, o Papão enfrenta o Volta Redonda.

