Remo vai ao mercado e busca reforços para a sequência da temporada Com a chegada de Léo Condé, o Leão Azul deve contratar peças pontuais e também negociar a saída de jogadores Aila Beatriz Inete e Fábio Will 12.03.26 11h47 Time azulino pode transferências nesta janela (Samara Miranda / Ascom Remo) Com o fim do estadual e a janela de transferências brasileira aberta, o Remo está no mercado. Conforme informações repassadas ao Núcleo de Esportes de O Liberal por uma fonte ligada ao clube, o Leão Azul deve trazer dois ou três novos reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro. As posições não foram confirmadas, mas a tendência é que o clube vá atrás de um meia, um atacante e um zagueiro, setor em que o clube apresenta mais problemas até o momento na temporada. A última contratação anunciada pelo Remo foi justamente para o setor defensivo: o zagueiro camaronês Duplexe Tchamba, que foi uma solicitação do ex-treinador da equipe, Juan Carlos Osorio, demitido após a derrota por 2 a 1 para o Paysandu no jogo de ida da final do Parazão. VEJA MAIS Jogo entre Remo e Fluminense no Mangueirão terá esquema de segurança com mais de 950 agentes Partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão, ocorre nesta quinta-feira (12) Torcedores recepcionam jogadores do Fluminense na chegada a Belém Tricolor carioca enfrenta o Remo nesta quinta-feira (12), em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão Remo pode ficar sem Kayky Almeida para duelo contra o Fluminense; entenda Zagueiro pertence ao Tricolor e está emprestado ao Leão Azul Nesta semana, o Remo iniciou os trabalhos com o treinador Léo Condé, que estreia nesta quinta-feira (12) no comando da equipe no jogo contra o Fluminense. Assim, a tendência é que o técnico indique as áreas em que vê mais necessidade ou aponte nomes para compor o elenco. Possíveis saídas Ao mesmo tempo em que novas peças podem chegar, o clube azulino deve dispensar alguns atletas que têm sido pouco utilizados. Na coletiva de apresentação, Condé afirmou que a nova comissão técnica já iniciou um trabalho de avaliação. Segundo ele, o time tem "posições carentes e outras em que temos um inchaço". Assim, alguns atletas podem ser negociados ainda nesta janela de transferências, direcionada a jogadores que disputaram os campeonatos estaduais do Brasil. O volante Jaderson, por exemplo, remanescente do elenco, é um dos jogadores que perderam espaço na equipe com Osorio. O atleta, que foi uma das bases do time nas últimas duas temporadas, atuou em apenas quatro jogos neste ano. Pavani também vive essa mesma situação. O meia entrou em campo em sete oportunidades e marcou dois gols. O grego Panagiotis também não tem sido aproveitado na Série A, assim como Cantillo, Freitas e outros. Vale destacar que, além do Brasileirão, o Remo ainda tem no calendário a Copa do Brasil, a Copa Norte e a Copa Verde. 