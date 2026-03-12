Remo vai ao mercado e busca reforços para a sequência da temporada

Com o fim do estadual e a janela de transferências brasileira aberta, o Remo está no mercado. Conforme informações repassadas ao Núcleo de Esportes de O Liberal por uma fonte ligada ao clube, o Leão Azul deve trazer dois ou três novos reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro.

As posições não foram confirmadas, mas a tendência é que o clube vá atrás de um meia, um atacante e um zagueiro, setor em que o clube apresenta mais problemas até o momento na temporada.

A última contratação anunciada pelo Remo foi justamente para o setor defensivo: o zagueiro camaronês Duplexe Tchamba, que foi uma solicitação do ex-treinador da equipe, Juan Carlos Osorio, demitido após a derrota por 2 a 1 para o Paysandu no jogo de ida da final do Parazão.

Nesta semana, o Remo iniciou os trabalhos com o treinador Léo Condé, que estreia nesta quinta-feira (12) no comando da equipe no jogo contra o Fluminense. Assim, a tendência é que o técnico indique as áreas em que vê mais necessidade ou aponte nomes para compor o elenco.

Possíveis saídas

Ao mesmo tempo em que novas peças podem chegar, o clube azulino deve dispensar alguns atletas que têm sido pouco utilizados. Na coletiva de apresentação, Condé afirmou que a nova comissão técnica já iniciou um trabalho de avaliação. Segundo ele, o time tem "posições carentes e outras em que temos um inchaço".

Assim, alguns atletas podem ser negociados ainda nesta janela de transferências, direcionada a jogadores que disputaram os campeonatos estaduais do Brasil. O volante Jaderson, por exemplo, remanescente do elenco, é um dos jogadores que perderam espaço na equipe com Osorio. O atleta, que foi uma das bases do time nas últimas duas temporadas, atuou em apenas quatro jogos neste ano. Pavani também vive essa mesma situação. O meia entrou em campo em sete oportunidades e marcou dois gols.

O grego Panagiotis também não tem sido aproveitado na Série A, assim como Cantillo, Freitas e outros.

Vale destacar que, além do Brasileirão, o Remo ainda tem no calendário a Copa do Brasil, a Copa Norte e a Copa Verde.