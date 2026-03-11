Remo pode ficar sem Kayky Almeida para duelo contra o Fluminense; entenda

O Remo se prepara para encarar o Fluminense na próxima quinta-feira (12), no Mangueirão, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o time azulino pode ter duas baixas, uma delas no setor defensivo, com a possível ausência do zagueiro Kayky Almeida.

O jogador pertence ao Fluminense e está emprestado ao Remo. Assim, segundo as informações repassadas ao Núcleo de Esportes de O Liberal por uma fonte ligada ao clube, há uma cláusula no contrato que prevê o pagamento de multa caso o atleta entre em campo para enfrentar o time.

Dessa forma, o clube azulino decide se paga ou não o valor pré-estabelecido para que Kayky atue contra o Tricolor. Contudo, a tendência é que o zagueiro fique de fora do duelo.

O Remo apresentou na última semana o camaronês Duplexe Tchamba, de 27 anos. O jogador ainda não estreou com a camisa azulina e pode ser o substituto de Kayky na defesa.

Quem também está nessa situação é o volante Freitas. O atleta também pertence ao Flu e só poderá jogar mediante pagamento de multa. No entanto, enquanto Kayky é um dos titulares da zaga azulina, o jogador não tem entrado em campo nas últimas partidas do Remo. O último jogo dele foi contra o Amazônia, na primeira fase do Parazão.

Tanto Freitas quanto Kayky chegaram ao Remo em 2025 e fizeram parte da campanha de acesso à Série A. Por conta disso, renovaram para esta temporada, mas apenas o zagueiro, até o momento, encontrou espaço no time.

O jogo entre Remo e Fluminense ocorre nesta quinta-feira (12), às 19h, no estádio Mangueirão. A partida terá cobertura completa e transmissão lance a lance, além de narração na Rádio Liberal+.