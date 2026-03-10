Capa Jornal Amazônia
Remo anuncia pacotes de viagem para torcedores acompanharem jogos fora de casa na Série A

Iniciativa inclui voos para partidas contra Coritiba e Flamengo, com opções de trechos individuais ou trajeto completo; ingressos estão incluídos, mas hospedagem e outras despesas ficam por conta do torcedor.

Igor Wilson

O Clube do Remo anunciou a criação de um pacote de viagens para torcedores que desejam acompanhar a equipe em jogos fora de casa pelo Campeonato Brasileiro Série A. A iniciativa prevê lugares em voos que levarão parte da delegação para partidas disputadas longe de Belém.

A primeira viagem será organizada para dois compromissos consecutivos fora de casa, válidos pela sexta e sétima rodadas da competição. O time paraense enfrentará o Coritiba, no dia 15 de março, em Curitiba, e o Flamengo, no dia 19, no Rio de Janeiro.

image Com provocações, Paysandu divulga bastidores do título do Parazão; assista
O Papão é o maior campeão do Estado com 51 Parazões e ampliou a diferença para o Remo, que possui 48

image Remo volta a enfrentar o Fluminense no Brasileirão após quase 40 anos
Leão tenta repetir feito histórico diante do Tricolor no Mangueirão pela Série A

Segundo o clube, serão oferecidos dois formatos de pacote. No primeiro, o torcedor pode adquirir apenas um trecho da viagem — Belém–Curitiba, Curitiba–Rio de Janeiro ou Rio de Janeiro–Belém — pelo valor de R$ 2 mil. O preço inclui a passagem aérea e o ingresso para a partida correspondente ao destino escolhido.

Também haverá a opção de pacote completo, com todo o trajeto entre as três cidades, ao custo de R$ 5 mil. Nesse caso, os ingressos para as duas partidas também estão incluídos.

Torcedores vinculados ao programa de sócio do clube terão desconto de 10% nos valores informados. Despesas com hospedagem, transporte nas cidades das partidas e alimentação não estão incluídas nos pacotes.

