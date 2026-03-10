Remo anuncia pacotes de viagem para torcedores acompanharem jogos fora de casa na Série A Iniciativa inclui voos para partidas contra Coritiba e Flamengo, com opções de trechos individuais ou trajeto completo; ingressos estão incluídos, mas hospedagem e outras despesas ficam por conta do torcedor. Igor Wilson 10.03.26 22h10 O Clube do Remo anunciou a criação de um pacote de viagens para torcedores que desejam acompanhar a equipe em jogos fora de casa pelo Campeonato Brasileiro Série A. A iniciativa prevê lugares em voos que levarão parte da delegação para partidas disputadas longe de Belém. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A primeira viagem será organizada para dois compromissos consecutivos fora de casa, válidos pela sexta e sétima rodadas da competição. O time paraense enfrentará o Coritiba, no dia 15 de março, em Curitiba, e o Flamengo, no dia 19, no Rio de Janeiro. VEJA MAIS Com provocações, Paysandu divulga bastidores do título do Parazão; assista O Papão é o maior campeão do Estado com 51 Parazões e ampliou a diferença para o Remo, que possui 48 Remo volta a enfrentar o Fluminense no Brasileirão após quase 40 anos Leão tenta repetir feito histórico diante do Tricolor no Mangueirão pela Série A Segundo o clube, serão oferecidos dois formatos de pacote. No primeiro, o torcedor pode adquirir apenas um trecho da viagem — Belém–Curitiba, Curitiba–Rio de Janeiro ou Rio de Janeiro–Belém — pelo valor de R$ 2 mil. O preço inclui a passagem aérea e o ingresso para a partida correspondente ao destino escolhido. Também haverá a opção de pacote completo, com todo o trajeto entre as três cidades, ao custo de R$ 5 mil. Nesse caso, os ingressos para as duas partidas também estão incluídos. Torcedores vinculados ao programa de sócio do clube terão desconto de 10% nos valores informados. Despesas com hospedagem, transporte nas cidades das partidas e alimentação não estão incluídas nos pacotes. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série a 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO VIAJANTES Remo anuncia pacotes de viagem para torcedores acompanharem jogos fora de casa na Série A Iniciativa inclui voos para partidas contra Coritiba e Flamengo, com opções de trechos individuais ou trajeto completo; ingressos estão incluídos, mas hospedagem e outras despesas ficam por conta do torcedor. 10.03.26 22h10 Futebol Remo volta a enfrentar o Fluminense no Brasileirão após quase 40 anos Leão tenta repetir feito histórico diante do Tricolor no Mangueirão pela Série A 10.03.26 15h54 Futebol Léo Condé é regularizado no BID e pode estrear pelo Remo contra o Fluminense Treinador foi apresentado oficialmente pelo clube e deve comandar o time azulino no Mangueirão pela Série A do Brasileiro 10.03.26 15h23 futebol Fluminense tem dúvidas para duelo contra o Remo pelo Brasileirão Tricolor pode ter novidades, mas ainda monitora jogadores no departamento médico 10.03.26 13h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta terça-feira 10.03.26 7h00 FUTEBOL Remo: Léo Condé projeta jogo com o Fluminense e cita possíveis saídas de jogadores Novo técnico foi apresentado no Baenão e afirmou que análises serão feitas para fazer um elenco equilibrado 09.03.26 17h24 FUTEBOL Após perder o Parazão, Tonhão pede desculpas à torcida do Remo e diz que faltou 'sangue nos olhos' Presidente do Remo afirmou que a campanha do Remo no Parazão não foi digna da história do clube 09.03.26 14h41 futebol Fluminense tem dúvidas para duelo contra o Remo pelo Brasileirão Tricolor pode ter novidades, mas ainda monitora jogadores no departamento médico 10.03.26 13h11