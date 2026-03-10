Léo Condé é regularizado no BID e pode estrear pelo Remo contra o Fluminense Treinador foi apresentado oficialmente pelo clube e deve comandar o time azulino no Mangueirão pela Série A do Brasileiro O Liberal 10.03.26 15h23 Condé já trabalha na montagem do time que enfrenta o Fluminense neste domingo (15). (Luís Carlos / Ascom Remo) O técnico Léo Condé já está apto para assumir oficialmente o comando do Remo. O nome do treinador foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que garante sua presença à beira do gramado na próxima partida do clube pela Série A do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Apresentado pelo Leão Azul na segunda-feira (9), Condé chega para iniciar um novo momento na equipe azulina na competição nacional, onde corre atrás da primeira vitória na competição. Condé foi apresentado ao clube na esteira da perda do título estadual. Em seus primeiros momentos no Remo, o treinador foi ao Mangueirão acompanhar o clássico, tendo assim suas primeiras observações sobre o elenco. Com a situação regularizada, a tendência é que Condé faça a estreia diante do Fluminense. A partida está marcada para quinta-feira (12), às 19h, no Mangueirão, pela quinta rodada do Brasileirão. VEJA MAIS Antes de jogo contra o Remo, torcida do Fluminense em Belém comemora 20 anos Movimento Flu Belém reúne tricolores na capital paraense na véspera do duelo do Brasileirão Fluminense pode ter reforços para jogo contra o Remo Tricolor enfrenta o Leão Azul na próxima quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro Remo: Léo Condé projeta jogo com o Fluminense e cita possíveis saídas de jogadores Novo técnico foi apresentado no Baenão e afirmou que análises serão feitas para fazer um elenco equilibrado Sobre o desafio, o treinador destacou a importância de manter equilíbrio dentro de campo e atenção aos diferentes momentos da partida. “Os jogos em casa são determinantes, independente do adversário. Gosto de uma equipe equilibrada, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Saber os momentos do jogo, pressionar mais os adversários, momentos de baixar linhas e fazer uma partida de transição. O campeonato pede muito isso”, disse. Atualmente, o Remo ocupa a 16ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com três pontos somados. Já o adversário é o atual quinto colocado, com sete pontos e duas vitórias. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série a 2026 remo jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO ESTREIA AMARGA Condé diz que Fluminense foi muito superior e prevê 'muito trabalho' para tornar o Remo competitivo Sem citar posições específicas, ele confirmou que a diretoria já trabalha no mercado para suprir carências do grupo 12.03.26 23h02 BRASILEIRÃO Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer. 12.03.26 20h58 DIA DE LEÃO Com novidades e retorno de Sávio, Remo esté escalado para duelo contra o Flu; confira Confira as escalações para o jogo do Leão contra o Fluminense, às 19h, no Mangueirão, pela quinta rodada do Brasileirão 12.03.26 18h17 Futebol Ganso é poupado e não enfrenta o Remo; Fluminense possui mais dois desfalques Equipe das Laranjeiras pega o Leão Azul nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro 12.03.26 16h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação 12.03.26 20h30 CLASSIFICADO! Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho 11.03.26 23h27 NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56 BRASILEIRÃO Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer. 12.03.26 20h58