Léo Condé é regularizado no BID e pode estrear pelo Remo contra o Fluminense

Treinador foi apresentado oficialmente pelo clube e deve comandar o time azulino no Mangueirão pela Série A do Brasileiro

O Liberal
fonte

Condé já trabalha na montagem do time que enfrenta o Fluminense neste domingo (15). (Luís Carlos / Ascom Remo)

O técnico Léo Condé já está apto para assumir oficialmente o comando do Remo. O nome do treinador foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que garante sua presença à beira do gramado na próxima partida do clube pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Apresentado pelo Leão Azul na segunda-feira (9), Condé chega para iniciar um novo momento na equipe azulina na competição nacional, onde corre atrás da primeira vitória na competição.

Condé foi apresentado ao clube na esteira da perda do título estadual. Em seus primeiros momentos no Remo, o treinador foi ao Mangueirão acompanhar o clássico, tendo assim suas primeiras observações sobre o elenco. 

Com a situação regularizada, a tendência é que Condé faça a estreia diante do Fluminense. A partida está marcada para quinta-feira (12), às 19h, no Mangueirão, pela quinta rodada do Brasileirão.

Sobre o desafio, o treinador destacou a importância de manter equilíbrio dentro de campo e atenção aos diferentes momentos da partida.

“Os jogos em casa são determinantes, independente do adversário. Gosto de uma equipe equilibrada, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Saber os momentos do jogo, pressionar mais os adversários, momentos de baixar linhas e fazer uma partida de transição. O campeonato pede muito isso”, disse.

Atualmente, o Remo ocupa a 16ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com três pontos somados. Já o adversário é o atual quinto colocado, com sete pontos e duas vitórias.

