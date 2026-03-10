Paysandu inicia venda de ingressos para duelo com a Portuguesa-RJ pela Copa do Brasil Partida é válida pela terceira fase do torneio e vale mais de R$ 1 milhão em premiação O Liberal 10.03.26 10h04 Bicola busca classificação para a próxima fase da Copa do Brasil (Thiago Gomes / O Liberal) Embalado pelo título do Campeonato Paraense, conquistado no último domingo (8) sobre o Remo, o Paysandu vai encarar a Portuguesa-RJ na terceira fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre nesta quarta-feira (11), às 21h30, na Curuzu. Com isso, o clube já iniciou a venda de ingressos para o duelo que vale mais de R$ 1 milhão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Conforme divulgou o clube, os ingressos para o setor de arquibancada custam R$ 40 cada, enquanto para a cadeira, R$ 100. Sócio-torcedores possuem descontos de até 50% na compra das entradas. Os bicolores podem adquirir os bilhetes por meio do site do time, ingressos.paysandu, ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém. VEJA MAIS Joia da base, Pedro Henrique celebra primeiro título profissional com o Paysandu Volante de 19 anos destaca união entre jovens e experientes após conquista do 51º Campeonato Paraense e já projeta desafio pela Copa do Brasil Base ganha protagonismo e marca mudança de mentalidade no Paysandu após título estadual Com 14 jogadores formados no clube integrando o elenco profissional, jovens bicolores participam da campanha que garantiu o 51º título paraense Após título do Paysandu, Edílson rebate favoritismo no rival e afirma: 'Em campo são 11 contra 11' O lateral-direito do Papão não deixou passar a oportunidade e 'cutucou' Vale destacar que estudantes têm acesso à meia-entrada, enquanto idosos e pessoas com deficiência (PCD) possuem direito à gratuidade. Premiação O Paysandu já garantiu R$ 950 mil de cota da Copa do Brasil por estar na terceira fase. O valor é destinado a clubes da Série C, D ou sem divisão. No último ano, o Papão entrou na disputa com um prêmio de R$ 2.315.250, destinado aos clubes da Série B. Neste ano, além da divisão, o valor diminuiu por conta do número de participantes e de fases. Já se avançar para a quarta fase, o Paysandu irá garantir mais R$ 1,07 milhão. Cenário Por ser o atual campeão da Copa Verde, o Papão estreia na Copa do Brasil na terceira fase, assim como a Ponte Preta (campeã da Série C), o Barra-SC (campeão da Série D) e o Confiança-SE (vice da Copa do Nordeste). O adversário será a Portuguesa-RJ, que venceu o Maracanã por 1 a 0 na última quinta-feira (5), no Rio de Janeiro, e avançou na competição. Na última edição, o Bicola também estreou na terceira etapa da disputa e encarou o Bahia, mas acabou perdendo os dois jogos e foi eliminado. Nesta edição, a CBF mudou o regulamento da competição, com um aumento no número de participantes, que passou de 92 para 126. Assim, as etapas da disputa também aumentaram. Agora, no total, são nove fases. Apenas na quinta etapa do torneio é que os jogos passam a ter ida e volta; antes disso, as disputas são em duelos únicos. Outra novidade é que a final será realizada em partida única, no dia 6 de dezembro, após o término do Brasileirão. Castanhal, Águia de Marabá, Tuna e Remo também representam o Pará na competição. Agenda A partida entre Paysandu x Portuguesa-RJ ocorre nesta quarta-feira (11), às 21h30, na Curuzu. O jogo terá cobertura completa e transmissão lance a lance, além de narração na Rádio Liberal+. DO LOBO! Paysandu anuncia contratação de zagueiro ex-Remo O jogador vai desembarcar em Belém nos próximos dias e, uma vez aprovado em todos os exames e avaliações clínicas e físicas, assinará contrato até o final da temporada 12.03.26 19h12 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 FUTEBOL Lembra dele? 