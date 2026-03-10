Paysandu inicia venda de ingressos para duelo com a Portuguesa-RJ pela Copa do Brasil

Embalado pelo título do Campeonato Paraense, conquistado no último domingo (8) sobre o Remo, o Paysandu vai encarar a Portuguesa-RJ na terceira fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre nesta quarta-feira (11), às 21h30, na Curuzu. Com isso, o clube já iniciou a venda de ingressos para o duelo que vale mais de R$ 1 milhão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Conforme divulgou o clube, os ingressos para o setor de arquibancada custam R$ 40 cada, enquanto para a cadeira, R$ 100. Sócio-torcedores possuem descontos de até 50% na compra das entradas.

Os bicolores podem adquirir os bilhetes por meio do site do time, ingressos.paysandu, ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém.

VEJA MAIS

Vale destacar que estudantes têm acesso à meia-entrada, enquanto idosos e pessoas com deficiência (PCD) possuem direito à gratuidade.

Premiação

O Paysandu já garantiu R$ 950 mil de cota da Copa do Brasil por estar na terceira fase. O valor é destinado a clubes da Série C, D ou sem divisão. No último ano, o Papão entrou na disputa com um prêmio de R$ 2.315.250, destinado aos clubes da Série B.

Neste ano, além da divisão, o valor diminuiu por conta do número de participantes e de fases. Já se avançar para a quarta fase, o Paysandu irá garantir mais R$ 1,07 milhão.

Cenário

Por ser o atual campeão da Copa Verde, o Papão estreia na Copa do Brasil na terceira fase, assim como a Ponte Preta (campeã da Série C), o Barra-SC (campeão da Série D) e o Confiança-SE (vice da Copa do Nordeste). O adversário será a Portuguesa-RJ, que venceu o Maracanã por 1 a 0 na última quinta-feira (5), no Rio de Janeiro, e avançou na competição.

Na última edição, o Bicola também estreou na terceira etapa da disputa e encarou o Bahia, mas acabou perdendo os dois jogos e foi eliminado.

Nesta edição, a CBF mudou o regulamento da competição, com um aumento no número de participantes, que passou de 92 para 126. Assim, as etapas da disputa também aumentaram. Agora, no total, são nove fases. Apenas na quinta etapa do torneio é que os jogos passam a ter ida e volta; antes disso, as disputas são em duelos únicos. Outra novidade é que a final será realizada em partida única, no dia 6 de dezembro, após o término do Brasileirão.

Castanhal, Águia de Marabá, Tuna e Remo também representam o Pará na competição.

Agenda

A partida entre Paysandu x Portuguesa-RJ ocorre nesta quarta-feira (11), às 21h30, na Curuzu. O jogo terá cobertura completa e transmissão lance a lance, além de narração na Rádio Liberal+.