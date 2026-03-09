Após título do Paysandu, Edílson rebate favoritismo no rival e afirma: 'Em campo são 11 contra 11' O lateral-direito do Papão não deixou passar a oportunidade e 'cutucou' O Liberal 09.03.26 17h15 Edílson se emociona ao lado do pai, durante as festas pela conquista do Parazão. (Jorge Luís Totti/Paysandu) A conquista do 51º título do Campeonato Paraense teve um sabor especial para o Paysandu. Após vencer o primeiro jogo da final, o time bicolor viveu uma semana de preparação intensa, enquanto do outro lado havia confiança na reversão da desvantagem. Ao fim dos 180 minutos da decisão, porém, o Papão confirmou a superioridade e ficou com a taça, alimentando as já tradicionais declarações marcantes nas comemorações. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Uma delas foi dada pelo lateral-direito Edílson, que integra o elenco bicolor há quatro temporadas. Como um dos jogadores mais experientes do grupo, o atleta desabafou após o apito final e destacou que, no futebol, o resultado se define apenas dentro de campo. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)“Em campo são 11 contra 11. Ninguém é mais homem do que ninguém. Não tem essa de tamanho ou de divisão. Só eu sei o que já passei na vida, o que vivi até chegar aqui. Eu não caí aqui de paraquedas”, afirmou. Em tom firme, Edílson ressaltou que, muitas vezes, adversários acabam sendo subestimados por causa do momento ou da divisão em que disputam competições. Segundo ele, isso não define o resultado de uma partida. “Não tenho medo de ninguém e não vou ter medo de ninguém.” VEJA MAIS Base ganha protagonismo e marca mudança de mentalidade no Paysandu após título estadual Com 14 jogadores formados no clube integrando o elenco profissional, jovens bicolores participam da campanha que garantiu o 51º título paraense Re-Pa da final do Parazão leva mais de 46 mil torcedores ao Mangueirão Paysandu superou o Remo e também teve o maior público no clássico Parazão termina sem paralisações pela primeira vez em sete edições; relembre histórico Campeonato foi ameaçado, mas terminou sem suspensões e seguiu corretamente o calendário Aos 30 anos, Edílson chegou ao Paysandu em 2023 e, desde então, soma 139 partidas com a camisa bicolor, além de três gols marcados. O lateral se tornou um dos jogadores mais respeitados pela torcida e também pelos jovens atletas da base que passaram a integrar o elenco profissional em 2026. Após garantir mais um troféu para a sua trajetória no clube, o jogador fez questão de agradecer pelo momento vivido no Papão. "Só tenho a agradecer a Deus e a essa torcida maravilhosa. Este é o meu quinto título com a camisa do Paysandu, mas parece que é o primeiro. Tenho certeza de que o ano está só começando e que ainda temos muitas coisas boas pela frente para conquistar", finalizou. 