O Liberal chevron right Esportes chevron right Parazão chevron right

Re-Pa da final do Parazão leva mais de 46 mil torcedores ao Mangueirão

Paysandu superou o Remo e também teve o maior público no clássico

O Liberal
fonte

Dupla Re-Pa superou o público baixo do primeiro clássico da final (Igor Mota / O Liberal)

Se o primeiro jogo da final do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu teve um público abaixo do esperado, no duelo de volta o cenário foi bem diferente. Conforme o boletim financeiro da partida, mais de 46 mil torcedores estiveram presentes no clássico Re-Pa do último domingo (8), no Mangueirão.

O número é quase o dobro do registrado na partida de ida, no último dia 1º de março, também no Mangueirão. Na ocasião, 24.816 torcedores, entre bicolores e azulinos, estiveram presentes no estádio e viram a vitória do Paysandu por 2 a 1 sobre o Leão Azul. Já neste domingo, o público exato foi de 46.809. A renda total foi de R$ 3.376.358,00.

Na divisão dos lados, o Paysandu também levou vantagem. A equipe bicolor levou mais torcedores ao estádio. O Papão teve um total de 23.674 bicolores do lado A do Mangueirão, sendo 20.482 pagantes.

Assim, o clube arrecadou R$ 1.904.048,00 com a venda de ingressos. No final, com as despesas do jogo, lucrou um total de R$ 1.334.320,27.

Já o Remo levou 539 torcedores a menos ao estádio. Foram 23.135 azulinos presentes na decisão, sendo 18.850 pagantes. O time azulino teve uma renda bruta de R$ 1.472.310,00. Com os descontos das despesas da partida, o Leão Azul ficou com o valor de R$ 964.234,54 para receber.

O público do último domingo (8) ficou dentro da média dos clássicos entre Remo e Paysandu. No jogo de ida, a presença dos torcedores foi baixa, com menos de 25 mil torcedores. O preço dos ingressos, que ficou entre R$ 100 (arquibancadas) e R$ 160 (cadeiras), foi uma das grandes questões para a torcida.

O Papão segurou um empate por 0 a 0 com o Leão Azul e garantiu o título do Parazão 2026. O time bicolor havia vencido o duelo de ida por 2 a 1 e estava com a vantagem do empate. Agora, o Bicola soma 51 títulos estaduais.

