Joia da base, Pedro Henrique celebra primeiro título profissional com o Paysandu Volante de 19 anos destaca união entre jovens e experientes após conquista do 51º Campeonato Paraense e já projeta desafio pela Copa do Brasil O Liberal 09.03.26 19h09 O volante Pedro Henrique vive um bom início de carreira no Paysandu. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O volante Pedro Henrique é um dos atletas que vivem o bom momento do Paysandu. Formado nas categorias de base do clube, o jogador faz parte de uma nova geração que, pela primeira vez em muitos anos, vem ganhando espaço relevante no elenco profissional. O processo foi coroado com a conquista do primeiro título no time principal, justamente sobre o maior rival, em uma decisão marcada pela mescla entre jogadores experientes e jovens talentos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Após o treino desta segunda-feira (9), o atleta conversou com a imprensa e demonstrou a felicidade pela conquista do 51º título estadual da história do Paysandu. “Agradeço a Deus por tudo o que Ele tem feito. Estou muito feliz pela conquista, pois temos trabalhado muito e sabíamos que iríamos colher esse fruto. Todos os atletas são responsáveis por isso e são vencedores, porque trabalham por um só objetivo. O título estadual foi alcançado e agora temos outra batalha pela Copa do Brasil”, disse. O volante, de 19 anos, disputou seis partidas em 2026, incluindo os dois clássicos da final. Além dele, mais de dez jogadores da base passaram a integrar o elenco profissional bicolor em condições semelhantes, resultado de um trabalho que vem agradando à comissão técnica de Junior Rocha. Agora, o grupo já volta as atenções para o próximo desafio. O Paysandu estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira (11), contra a Portuguesa-RJ, às 21h30, no estádio da Curuzu. “Eu acredito muito no trabalho. Venho trabalhando desde a base, fazendo tudo para colher bons frutos lá na frente. Todos sempre souberam da qualidade da base. Não é à toa que hoje temos praticamente metade do time formada por jogadores que vieram de lá. A gente se prepara para essa oportunidade e, quando ela chega, ficamos felizes por tudo o que é feito e pelo que o clube proporciona”, comentou. VEJA MAIS Após título do Paysandu, Edílson rebate favoritismo no rival e afirma: 'Em campo são 11 contra 11' O lateral-direito do Papão não deixou passar a oportunidade e 'cutucou' Base ganha protagonismo e marca mudança de mentalidade no Paysandu após título estadual Com 14 jogadores formados no clube integrando o elenco profissional, jovens bicolores participam da campanha que garantiu o 51º título paraense Parazão termina sem paralisações pela primeira vez em sete edições; relembre histórico Campeonato foi ameaçado, mas terminou sem suspensões e seguiu corretamente o calendário Segundo o jogador, o apoio entre os atletas mais jovens também tem sido importante nesse início de trajetória no futebol profissional. “A gente se motiva muito. Todo mundo da base se ajuda, se abraça e abraça a causa. É por isso que temos melhorado em todos os aspectos. É como um pilar, em que cada um ajuda o outro, e assim seguimos evoluindo”, afirmou. Além da união entre os jovens, Pedro Henrique destacou a importância do apoio dos jogadores mais experientes, da família e das pessoas que acompanham sua carreira. “Os atletas mais experientes também têm somado muito. Temos nossas lideranças, como todo clube, e os mais velhos ajudam bastante nesse processo de evolução. Eu converso muito com a minha família e com o meu empresário. Eles me orientam bastante sobre o que devo fazer fora de campo, porque existem muitas situações que podem tirar o nosso foco. Então precisamos seguir firmes, fazer o que é certo, não cair em provocações e manter sempre o foco dentro de campo”, finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Joia da base, Pedro Henrique celebra primeiro título profissional com o Paysandu Volante de 19 anos destaca união entre jovens e experientes após conquista do 51º Campeonato Paraense e já projeta desafio pela Copa do Brasil 09.03.26 19h09 Futebol Após título do Paysandu, Edílson rebate favoritismo no rival e afirma: 'Em campo são 11 contra 11' O lateral-direito do Papão não deixou passar a oportunidade e 'cutucou' 09.03.26 17h15 Futebol Base ganha protagonismo e marca mudança de mentalidade no Paysandu após título estadual Com 14 jogadores formados no clube integrando o elenco profissional, jovens bicolores participam da campanha que garantiu o 51º título paraense 09.03.26 16h22 futebol Ítalo comemora título do Paysandu e provoca o Remo: 'Não sei qual será a desculpa' Artilheiro bicolor exaltou a equipe após a confirmação da conquista do Parazão no último domingo (8) 09.03.26 10h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Jogadores e membros do Remo e do Paysandu brigam após a final do Parazão Atletas azulinos e bicolores discutiram após o final do jogo na zona mista do Mangueirão 09.03.26 10h54 FUTEBOL Após perder o Parazão, Tonhão pede desculpas à torcida do Remo e diz que faltou 'sangue nos olhos' Presidente do Remo afirmou que a campanha do Remo no Parazão não foi digna da história do clube 09.03.26 14h41 lamentável FPF se pronuncia sobre confusão no Mangueirão após o Re-Pa: 'Episódio grave' Federação responsabilizou o ex-jogador e ex-BBB Hadson Nery, o Hadbala, pelo início da briga 09.03.26 11h34 FUTEBOL Remo faz promoção nos ingressos para jogo contra o Fluminense pela Série A; veja valores Diretoria do Remo decidiu baixar o preço dos ingressos, após a perda do título paraense para o Paysandu 09.03.26 16h33