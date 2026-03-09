Joia da base, Pedro Henrique celebra primeiro título profissional com o Paysandu

O volante Pedro Henrique é um dos atletas que vivem o bom momento do Paysandu. Formado nas categorias de base do clube, o jogador faz parte de uma nova geração que, pela primeira vez em muitos anos, vem ganhando espaço relevante no elenco profissional. O processo foi coroado com a conquista do primeiro título no time principal, justamente sobre o maior rival, em uma decisão marcada pela mescla entre jogadores experientes e jovens talentos.

Após o treino desta segunda-feira (9), o atleta conversou com a imprensa e demonstrou a felicidade pela conquista do 51º título estadual da história do Paysandu.

“Agradeço a Deus por tudo o que Ele tem feito. Estou muito feliz pela conquista, pois temos trabalhado muito e sabíamos que iríamos colher esse fruto. Todos os atletas são responsáveis por isso e são vencedores, porque trabalham por um só objetivo. O título estadual foi alcançado e agora temos outra batalha pela Copa do Brasil”, disse.

O volante, de 19 anos, disputou seis partidas em 2026, incluindo os dois clássicos da final. Além dele, mais de dez jogadores da base passaram a integrar o elenco profissional bicolor em condições semelhantes, resultado de um trabalho que vem agradando à comissão técnica de Junior Rocha.

Agora, o grupo já volta as atenções para o próximo desafio. O Paysandu estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira (11), contra a Portuguesa-RJ, às 21h30, no estádio da Curuzu.

“Eu acredito muito no trabalho. Venho trabalhando desde a base, fazendo tudo para colher bons frutos lá na frente. Todos sempre souberam da qualidade da base. Não é à toa que hoje temos praticamente metade do time formada por jogadores que vieram de lá. A gente se prepara para essa oportunidade e, quando ela chega, ficamos felizes por tudo o que é feito e pelo que o clube proporciona”, comentou.

Segundo o jogador, o apoio entre os atletas mais jovens também tem sido importante nesse início de trajetória no futebol profissional.

“A gente se motiva muito. Todo mundo da base se ajuda, se abraça e abraça a causa. É por isso que temos melhorado em todos os aspectos. É como um pilar, em que cada um ajuda o outro, e assim seguimos evoluindo”, afirmou.

Além da união entre os jovens, Pedro Henrique destacou a importância do apoio dos jogadores mais experientes, da família e das pessoas que acompanham sua carreira.

“Os atletas mais experientes também têm somado muito. Temos nossas lideranças, como todo clube, e os mais velhos ajudam bastante nesse processo de evolução. Eu converso muito com a minha família e com o meu empresário. Eles me orientam bastante sobre o que devo fazer fora de campo, porque existem muitas situações que podem tirar o nosso foco. Então precisamos seguir firmes, fazer o que é certo, não cair em provocações e manter sempre o foco dentro de campo”, finalizou.